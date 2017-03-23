

Muhabirlerin Şahan Gökbakar'dan film teklifi gelmesi durumunda nasıl bir yanıt vereceğini sordukları Algöz, “Şahan'dan bana film ile ilgili teklif gelirse Recep İvedik dışındaki tüm projelerin senaryosunu okumak isterim. Recep İvedik'te oynamak istemem.



Yine söylüyorum, karakter olarak benim pek sevmediğim bir karakter, yoksa kendisi ile herhangi bir sorunum yok. Erkan Petekkaya Cem Yılmaz'ın yaptığı filmleri beğenmiyorum diye bir açıklama yapmıştı hatırlarsanız, bende olabilir diyorum ve Erkan Petekkaya'nın yaptığı tüm dizileri beğenmiyorum. Ama insanlar seyrediyorlar, dolayısıyla bu bir arz talep meselesi, onun içinde herkesin görüşüne saygı duymak lazım” yanıtını verdi.







kaynak:sözcü