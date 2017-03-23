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zafer algöz son noktayı koydu: 'recep ivedik olmaz'

ZAFER ALGÖZ SON NOKTAYI KOYDU: 'RECEP İVEDİK OLMAZ'

Oyuncu Zafer Algöz önceki akşam yakın arkadaşı Ozan Güven'in dizi setini ziyaret etti.

Tarih : 23 Mart 2017, 09:32
Puan Ver : Zafer Algöz Son Noktayı Koydu: 'recep İvedik Olmaz'(7/10)8


Muhabirlerin Şahan Gökbakar'dan film teklifi gelmesi durumunda nasıl bir yanıt vereceğini sordukları Algöz, “Şahan'dan bana film ile ilgili teklif gelirse Recep İvedik dışındaki tüm projelerin senaryosunu okumak isterim. Recep İvedik'te oynamak istemem.



Yine söylüyorum, karakter olarak benim pek sevmediğim bir karakter, yoksa kendisi ile herhangi bir sorunum yok. Erkan Petekkaya Cem Yılmaz'ın yaptığı filmleri beğenmiyorum diye bir açıklama yapmıştı hatırlarsanız, bende olabilir diyorum ve Erkan Petekkaya'nın yaptığı tüm dizileri beğenmiyorum. Ama insanlar seyrediyorlar, dolayısıyla bu bir arz talep meselesi, onun içinde herkesin görüşüne saygı duymak lazım” yanıtını verdi.



 



kaynak:sözcü








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