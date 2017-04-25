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yüzyılın soygunu! 80 kişi patlayıcılarla...

YÜZYILIN SOYGUNU! 80 KİŞİ PATLAYICILARLA...

Güney Amerika ülkesi Paraguay'da çete üyeleri bir zırhlı araba firmasının kasa dairesini soydu. Silah ve patlayıcıların kullanıldığı soygun yetkililer tarafından yüzyılın soygunu olarak nitelendirildi. 80 kişinin gerçekleştirdiği soygunda bir polis hayatını kaybetti.

Tarih : 25 Nisan 2017, 12:11
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Çete üyeleri Paraguay'ın hem Brezilya ile hem de Arjantin ile sınırında bulunan Ciudad del Este kentinde Prosegur adlı zırhlı araba firmasının kasa dairesini soydu.



Yaklaşık 80 kişinin birlikte hareket ettiği soygun 3 saat  sürdü. Kasa dairesine girebilmek için silah ve patlayıcılar kullanıldı. Keskin nişancılar da iş başındaydı.



Soyguncular işlerini bitirdikten sonra kaçabilmek için dikkat dağıtmak amacıyla 10'dan fazla aracı ateşe verdi.



Bir polisim öldüğü inanılmaz soygun  ülkede 'yüzyılın soygunu' adını aldı.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Yüzyılın  Soygunu  80  Kişi  Patlayıcılarla    haber

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