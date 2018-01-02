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Yüzünde Havai Fişek Patlayan Futbolcu, Tanınmaz Hale Geldi

Yüzünde havai fişek patlayan futbolcu, tanınmaz hale geldi

YÜZÜNDE HAVAİ FİŞEK PATLAYAN FUTBOLCU, TANINMAZ HALE GELDİ

Arjantinli golcü Lucas Viatri, yılbaşı kutlamaları esnasında yüzünde patlayan havai fişek sonrası tanınmaz hale geldi.

Tarih : 02 Ocak 2018, 14:50
Puan Ver : Yüzünde Havai Fişek Patlayan Futbolcu, Tanınmaz Hale Geldi(9/10)5

Boca Juniors'ın eski golcüsü Lucas Viatri, çok talihsiz bir kazanın kurbanı oldu.

Şimdilerde Uruguay'da Penarol takımının formasını giyen 30 yaşındaki futbolcu, yılbaşı kutlamaları esnasında yüzünde patlayan havai fişek sonrası tanınmaz hale geldi.

Bir dönem Arjantin Milli Takımının da süre alan Viatri'nin, tedavisinin birkaç ay süreceği ve bu sürede futbolcunun sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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