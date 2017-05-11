Türkiye genelinde valilik, kaymakamlık, il ve ilçe nüfus birimlerinde çalıştırılmak üzere bin 545 sözleşmeli büro personeli alınacak.



İçişleri Bakanlığı taşra teşkilatı valilik, kaymakamlık, il ve ilçe nüfus birimlerinde çalıştırılmak üzere bin 545 sözleşmeli büro personeli alacak. Alınacak personelin 928'i 4 yıllık lisans mezunu, 617'si ise 2 yıllık önlisans mezunu olacak. İşe başlayacak büro personellerine brüt 2 bin 158 lira ücret ödenecek. Sınavla alımlar gerçekleştirilecek. Başvurular 15-22 Mayıs arasında yapılacak.



BAŞVURU ŞARTLARI



- En az önlisans mezunu olmak,



- 31 Ocak 2017 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,



- KPSSP3 ve KPSSP93 puan türlerinden en az 60 ve üzerinde puanı almış olmak.



İNTERNETTEN MÜRACAAT



- Müracaatlar; sadece www. icisleri.gov.tr adresinden, elektronik ortamdaki İş Talep Formu ile yapılacak. Başvurular 15-22 Mayıs arasında alınacak.



- Adaylar en fazla bir adet pozisyon için başvuruda bulunabilecek.



- Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi 8 Haziran'da Bakanlık'ın sitesinde yayınlanacak.



- Sözlü sınavlar, bölgesel olarak 7 ilde 3 Temmuz'da eş zamanlı olarak başlayacak.







kaynak:milliyet