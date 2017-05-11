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yüzlerce memur alınacak! işte şartlar...

YÜZLERCE MEMUR ALINACAK! İŞTE ŞARTLAR...

Türkiye genelinde valilik, kaymakamlık, il ve ilçe nüfus birimlerinde çalıştırılmak üzere bin 545 sözleşmeli büro personeli alınacak.

Tarih : 11 Mayıs 2017, 11:14
Puan Ver : Yüzlerce Memur Alınacak! İşte Şartlar...(10/10)7


İçişleri Bakanlığı taşra teşkilatı valilik, kaymakamlık, il ve ilçe nüfus birimlerinde çalıştırılmak üzere bin 545 sözleşmeli büro personeli alacak. Alınacak personelin 928'i 4 yıllık lisans mezunu, 617'si ise 2 yıllık önlisans mezunu olacak. İşe başlayacak büro personellerine brüt 2 bin 158 lira ücret ödenecek. Sınavla alımlar gerçekleştirilecek. Başvurular 15-22 Mayıs arasında yapılacak.



BAŞVURU ŞARTLARI



- En az önlisans mezunu olmak,

- 31 Ocak 2017 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, 

- KPSSP3 ve KPSSP93 puan türlerinden en az 60 ve üzerinde puanı almış olmak. 



İNTERNETTEN MÜRACAAT



- Müracaatlar; sadece www. icisleri.gov.tr adresinden, elektronik ortamdaki İş Talep Formu ile yapılacak. Başvurular 15-22 Mayıs arasında alınacak. 

- Adaylar en fazla bir adet pozisyon için başvuruda bulunabilecek. 

- Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi 8 Haziran'da Bakanlık'ın sitesinde yayınlanacak.

- Sözlü sınavlar, bölgesel olarak 7 ilde 3 Temmuz'da eş zamanlı olarak başlayacak.



 



kaynak:milliyet








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