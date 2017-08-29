İstanbul'da internet üzerinden vurgun yapan 3 kişi yakalandı. Polis, doktor ve avukatların da bulunduğu çok sayıda kişiyi dolandıran şüpheliler vurgun paralarını pavyonda yemişler.

İstanbul'da, dolandırıcılıktan çok sayıda suç kaydı ve devam eden davaları bulunan E.O'nun da aralarında bulunduğu 3 kişi, internet üzerinden vurgun yaparken yakalandı. Aralarında polis, doktor ve avukatların da bulunduğu çok sayıda kişiyi yaklaşık 500 bin TL dolandıran çetenin vurgun paralarını gece kulüplerinde harcadıkları ortaya çıktı.

ORTAK ÖZELLİKLERİ AYNI SİTEDEN ALIŞVERİŞ YAPMALARI

İstanbul Siber Şube Müdürlüğü'ne giden bir kişi internet üzerinden otomobil jantı aldığını ancak dolandırıldığını söyledi. Başka şikayetlerde peş peşe geldi.

Ekipler, dolandırılan kişilerin, ortak özelliğinin aynı internet sitesi üzerinden alışveriş yaptıkları belirlendi. Yapılan çalışmada; çete, internet üzerinden reklam veren çok sayıda firmayı belirledi. Firmalara ürün almak istedikleri söyleyerek, hesap numaraları istendi. Ardından reklamlar kopyalanarak bir internet sitesinde satış başlatıldı. Dolandırıcılar, ürünler için firmaların satış fiyatının 4'te 1'ini talep etti.

DOLANDIRICILIK YÖNTEMLERİ

Ürün almak isteyenlerle telefonla görüşen şüpheliler, firmanın hesap numarasını verdi. Paralar firmaya yatırıldı. Alışveriş yapanlardan "Parayı yatırdım" bilgisi alan dolandırıcılar hemen firmayı arayarak, "Size para gönderdim. Eksik oldu. Kalan kısmını tamamlayamadım. Paramı iade eder misiniz." dedi.

Parayı iade edeceğini söyleyen firma yetkililerine, "Acil işim var. Parayı "cep bank" yöntemiyle numarama gönderin" dedi. Firma parayı ürün siparişleri veren kişinin hesabı yerine dolandırıcılara gönderdi. Şüphelilerin parayı transfer ettikleri telefon numaralarının sahte kimlikle alınan hatlar olduğu anlaşıldı.

DOLANDIRDIKLARI PARALARI PAVYONDA EZMİŞLER

Şüphelilerin kullandıkları hatlar tek tek incelendi. Şüphelilerin hat aldıkları GSM bayilerine ulaşıldı. Günlerce süren çalışmalarda şüphelilerden birinin kimliği belirlendi. Araştırmalarda 2 şüpheli daha tespit edildi.

Siber Şube ekipleri E.O.(28), C.B.(28) ve Y.A'yı(30) gözaltına aldı. E.O.'nun dolandırıcılıktan 56 kaydının olduğu, 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve 78 farklı davasının devam ettiği belirlendi. C.B.'nin ise 11 suç kaydının bulunduğu, 14 bilişim dolandırıcılığından da arandığı tespit edildi.

Yakalanan kişilerin, aralarında polis, avukat, doktorlar gibi yüzlerce kişiden yaklaşık 500 bin TL vurgun yaptığı belirlendi. Şüphelilerin bu paraları eğlence mekanlarında harcadıkları da tespit edildi. Kaşık havasında oynadıkları görüntüler de ortaya çıktı. Emniyet'teki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.O. ve C.B..tutuklandı. Y.A. hakkında ise adli kontrol hükmü uygulandı. Kaynak: Hürriyet

Kaynak: haberinburada