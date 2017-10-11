Gaziantep'in Nizip ilçesinde, 'Fıstık ticareti yapıp, size de kar payı vereceğiz' vaadiyle babası Muhsin Yaşar ile birlikte 235 kişiden 500 milyon lira toplayarak kaçtığı öne sürülen 40 yaşındaki Necip Yaşar, Kahramanmaraş'ta yakalandı.

"FISTIK TİCARETİ YAPACAĞIZ" DEDİLER

Olay, geçen hafta Nizip'teki Fıstık Hali'nde meydana geldi. İddiaya göre, halde komisyonculuk yapan Muhsin Yaşar ile oğlu Necip Yaşar, fıstık ticareti yapıp kardan pay verecekleri vaadiyle para toplamaya başladı. Baba-oğul, aralarında halin hamalı ile çaycısının da bulunduğu belirtilen 235 kişiden 500 milyon lira topladıktan sonra kayıplara karıştı.KAHRAMANMARAŞ'TA YAKALANDI

Dolandırılanların şikayeti üzerine polis tarafından her yerde aranan Necip Yaşar, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Kahramanmaraş'ta yakalandı. Sorgusunun ardından sağlık kontrolü için hastaneye getirilen Necip Yaşar, eli ve ceketiyle yüzünü gizlemeye çalıştı.BABA ARANIYOR

Polis, şüpheli baba Muhsin Yaşar'ı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: haberinburada