11 yaşındaki bir kıza tecavüz edip öldürmekten aranan tecavüzcü, halk tarafından önce çırılçıplak soyuldu ardından da döve döve öldürüldü.



Korkunç linç olayı yine Hindistan'da yaşandı. Bu linç son 10 gün içerisinde yaşanan ikinci vaka olarak kayda girdi.







POLİSTEN ÖNCE HALK BULDU







11 yaşındaki küçük bir kıza tecavüz edip öldürmekten aranan adamı polislerden önce halk buldu. Nagaland eyaletinde'deki tecavüz vahşetinden sonra toplanan öfkeli kalabalık tecavüzcünün peşine düştü.







DÖVE DÖVE ÖLDÜRDÜLER







Bir barakada yakalanan tecavüzcü, önce çırılçıplak soyuldu. Ardından ellerinde sopalar bulunan bin kişi tarafından döve döve öldürüldü.







POLİSLER KİMSEYİ TUTUKLAMADI







Ibo Cha adındaki 18 yaşındaki tecavüzcünün öldürülmesinden sonra olay yerine gelen polisler, kimseyi tutuklamadı.