O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

yüzlerce kişi tecavüzcüyü döverek öldürdü!

YÜZLERCE KİŞİ TECAVÜZCÜYÜ DÖVEREK ÖLDÜRDÜ!

11 yaşındaki bir kıza tecavüz edip öldürmekten aranan tecavüzcü, halk tarafından önce çırılçıplak soyuldu ardından da döve döve öldürüldü.

Tarih : 29 Haziran 2015, 09:14
Puan Ver : Yüzlerce Kişi Tecavüzcüyü Döverek Öldürdü!(8/10)6


Korkunç linç olayı yine Hindistan'da yaşandı. Bu linç son 10 gün içerisinde yaşanan ikinci vaka olarak kayda girdi.



POLİSTEN ÖNCE HALK BULDU



11 yaşındaki küçük bir kıza tecavüz edip öldürmekten aranan adamı polislerden önce halk buldu. Nagaland eyaletinde'deki tecavüz vahşetinden sonra toplanan öfkeli kalabalık tecavüzcünün peşine düştü.



DÖVE DÖVE ÖLDÜRDÜLER



Bir barakada yakalanan tecavüzcü, önce çırılçıplak soyuldu. Ardından ellerinde sopalar bulunan bin kişi tarafından döve döve öldürüldü.



POLİSLER KİMSEYİ TUTUKLAMADI



Ibo Cha adındaki 18 yaşındaki tecavüzcünün öldürülmesinden sonra olay yerine gelen polisler, kimseyi tutuklamadı.








Etiketler: Yüzlerce  Kişi  Tecavüzcüyü  Döverek  Öldürdü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER