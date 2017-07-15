İçişleri Bakanı Soylu, Bbc'yi Teröre Destek Vermekle Suçladı!
Son Dakika! Siirt Pkk'lı Teröristler Köy Basıp Bir Vatandaşı Şehit Etti
Pkk, Bir Oğlunu Daha Kaçırmak İstedi, Karşı Koyunca Şehit Edildi
Suriye Ordusu Dey-Rez Zor'daki Hava Üssünde Kuşatmayı Deldi
Fenerbahçe'nin Ofsayt Tartışmalı Golü, Geceye Damgasını Vurdu
Irma Kasırgası Abd'nin Kapılarına Dayandı! 6,3 Milyon Kişi Tahliye Edilecek
Aykut Kocaman: Kötü Oyunumuzla Fenerbahçe Tarihine Geçiyoruz
Emre Belözoğlu: Topa Hakim Olursak Türkiye'de Herkesi Yenebiliriz
Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor, Atiker Konyaspor'u 2-0 Yendi
Süper Lig'de Başakşehir, Fenerbahçe'yi 3-2 Mağlup Etti
Yine Stat Terörü! Babacan'ın Kafasına Su Şişesi Attılar
15 Temmuz Gecesi Erdoğan'ı Koruyan Polislerin Fetö'den Tutuklandığı Ortaya Çıktı
Son Dakika! Erdoğan Ve Trump'la Telefonda Görüştü
Kılıçdaroğlu'nun Konvoyuna Saldıran Terörist Öldürüldü
Van'da Zırhlı Polis Aracı Takla Attı: 1 Şehit, 3 Yaralı
Arkadaşını Aradı Vuruldum Dedi, Ertesi Gün Cesedi Bulundu
Chp Ve Hdp'li Vekiller Panelde Bir Araya Geldi
Oğuzhan Özyakup: Türkiye'de Oynadığım En Kötü Zemin
Gaziantepspor, Borçları Nedeniyle 18 Yeni Futbolcuyu Oynatamayacak
Şenol Güneş: Zor Oldu, Biraz Yıprandık Ama 3 Puanı Hak Ettik

Yüzlerce Kişi Polis Bariyerini Aşıp Şehitler köprüsü'ne Koştu

YÜZLERCE KİŞİ POLİS BARİYERİNİ AŞIP ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NE KOŞTU

15 Temmuz hain darbe girişimi anma etkinliklerine katılmak isteyen yüzlerce kişi, Zincirlikuyu'da polis bariyerlerini aşarak 15 Temmuz Şehitler köprüsüne yürüdü.

Tarih : 15 Temmuz 2017, 21:30
Puan Ver : Yüzlerce Kişi Polis Bariyerini Aşıp Şehitler Köprüsü'ne Koştu(7/10)3

15 Temmuz hain darbe girişimi anma etkinliklerinin yapıldığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde binlerce kişi toplanırken polis ekipleri grupların Avrupa Yakası'ndan köprüye çıkışlarına izin vermedi.

ZİNCİRİ KIRIP KOPRÜYE AKTILAR

Zincirlikuyu'da bariyerler kuran ekipler gün içerisinde toplanan kalabalığı deniz yolu ile Anadolu yakasına geçmeleri konusunda yönlendirdi. Zincirlikuyu mevkiinde bekleyişlerini sürdüren yüzlerce kişi aniden polis bariyerlerine doğru harekete geçti.

Bariyerlere koşan kalabalık polis bariyerlerini aşarak anma etkinliklerinin yapıldığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne koşmaya başladı.

POLİS BARİYERLERİ KALDIRDI

Kalabalığın bir kısmı polis engelini aşarken olay yerine gelen takviye kuvvetler kalabalığa engel olmaya çalıştı.

Çevik kuvvet otobüsleri ile kalabalığın önünü kesen polis ekipleri bir süre sonra gruba yolu açtı. Yol açılan grup koşarak köprüye doğru ilerlemeye başladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Yüzlerce  Kişi  Polis  Bariyerini  Aşıp  Şehitler  Köprüsü  Ne  Koştu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER