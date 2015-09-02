İzmir polisi, 2014'ün Aralık ayından beri yaklaşık bin kişiye ait kart bilgileriyle yurt dışında bulunan uluslararası markalara ait e-alışveriş siteleri üzerinden mali değeri yüksek çok sayıda ürün aldıkları tespit edilen 3 kişiyi yakaladı.



İzmir polisi, 2014'ün Aralık ayından beri yaklaşık bin kişiye ait kart bilgileriyle yurt dışında bulunan uluslararası markalara ait e-alışveriş siteleri üzerinden mali değeri yüksek çok sayıda ürün aldıkları tespit edilen 3 kişiyi yakaladı.







İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, U.U.U., Ö.K. ve Ç.P. isimli şahısların birbirleriyle irtibat halinde olarak 2014 Aralık ayından günümüze kadar başkalarına ait kart bilgileriyle yurt dışında bulunan uluslararası markalara ait e-alışveriş siteleri üzerinden mali değeri yüksek çok sayıda ürün aldıklarını tespit etti.