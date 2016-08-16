2014'te inşasına başlanan ve yüzde 99,5'lik ilerleme sağlanan Ankara YHT Garı'nda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Sadece ulaşım istasyonu olarak değil, alışveriş, konaklama, toplantı merkezi ve buluşma noktası olarak planlanan gar, 178 bin metrekare kapalı alan ve 8 kattan oluşuyor.



Günümüz teknolojisi ve mimari anlayışının yanında hız ve dinamizmi simgeleyecek Ankara Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı'nın yüzde 99,5'i tamamlandı.







Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Orhan Birdal, inşası devam eden Ankara YHT Garı'nda incelemelerde bulunarak projenin son durumu hakkında TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.







Türkiye'nin 2023 vizyonuna uygun olarak 3 bin 500 kilometre yüksek hızlı ve 8 bin 500 kilometre hızlı tren ağıyla donatılması hedefiyle 2014'te inşasına başlanan ve yüzde 99,5'lik ilerleme sağlanan Ankara YHT Garı'nda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.