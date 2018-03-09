Üsküdar'da yüzde 72 engelli genç kız Didem Yalçın, gittiği kuaförde dövülerek gasp edildi. Vücudunun her tarafı moraran engelli kız ailesiyle polise şikayette bulunduğunu ancak henüz sonuç alamadıklarını dile getirdi.

MODACI ABLASI 10 YIL ÖNCE KAZADA HAYATINI KAYBETTİ

Üsküdar'da 10 yıl önce trafik kazası sonucu modacı Sinem Yalçın hayatını kaybetmişti. Sinem Yalçın'ın yüzde 72 psikolojik engelli kız kardeşi Didem Yalçın, saçını yaptırmak için gittiği kuaförde darp edildi. Parasının da gasp edildiğini iddia eden Yalçın, babasıyla Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na gelerek suç duyurusunda bulundu.

"SAÇIMA FÖN ÇEKTİRECEKTİM, ŞEMSİYEYLE DÖVDÜLER"

Didem Yalçın, "O adam benden borç olarak para istedi. O adam para isteyince benim bacağıma tekme attı. Kolum morardı dün akşam da ayağımı uzatamadım. Paramı Cevdet diye biri aldı. Cüzdanıma koymuştum fermuarı açtı almaya başladı. Ondan sonra bana şemsiyeyle vurmaya başladı. Saçıma fön çektirmek için gittim. O anda başıma bunlar geldi. Raporum var şikayetçi oldum" dedi.

"KIZIMLA ALAY EDİP CÜZDANINI ALMIŞLAR"

Nörolojik rahatsızlığı olan kızının darp edildiği olayı anlatan anne Neşe Yalçın, "Didem'i evde bırakarak sabah erkenden işe geldik. Saat 10.00'da evden çıkıyor ve yolun üzerindeki kuaföre uğrayarak saçına fön çektirmek istiyor. Oradakiler Didem'le alay edip cüzdanını elinden alıyorlar, gasp edip içinden paralarını alıyorlar. Ondan sonra Didem'de niye alıyorsunuz deyince dövüyorlar. Oranın sahibiyle beraber 5 kişilik bir ekipmiş" dedi.

"VÜCUDUNUN HER TARAFI ÇÜRÜK İÇİNDE"

Yabancı uyruklu bir kadının bıçağı karnına saplamakla tehdit ettiğini belirten anne, "Kuaförün tam karşısında eczanesi olan komşumuz Didem'e bir şey oldu diye haber veriyor. Oradan geçen bir tanıdığımız Didem'in koluna girip getirdi. Didem Nörolojik bir hasta. O anda Didem kriz geçirmiş. Ayakta çok iyi duramaz ve kendini çok iyi ifade edemez. Buna rağmen çocuğu öyle bir darp etmişler ki her tarafı çürük içinde.

Karakola şikayette bulunduktan sonra iş yerimize geldik. Bu sefer orada çalışan birisi beni dışarıya çağırdı. Bende anlamadığım için dışarıya çıktım. Yine aynı çete grubu gelmiş ve beni tehdit ettiler. Bizim de savcımız, hakimimiz var diyerek tehdit ettiler. Şu anda endişeliyiz bunların yargıya intikal etti ama bunların yasal olarak yerini bulmasını istiyoruz" diye konuştu.

"KENDİNİ SAVUNAMAYACAK BİRİNE NASIL YAPILIR BU"

Kendini savunamayacak engelli çocuğa bunu nasıl yaptıklarını anlayamadığını söyleyen baba Sinan Yalçın, "Dün saat 10.00'da komşumuz bana telefon açtı, Didem'i dövmüşler yürüyemiyor dedi. Koşarak gittik cadde üzerinde Yılmaz Kuaförünün önünde Didem ağlıyordu, komşularımızdan birisi koluna girmiş ve yürütmeye çalışıyordu. O arada alıp getirdik annesiyle vücuduna baktık. Dizlerinde morartılar kapanmayan yaralar falan vardı.

Kafası, saçı başı dağılmıştı. Ağlayarak anlatmaya çalıştı, saçını yaptırmaya gitmişti orada darp etmişler. Sonra da dışarıya atmışlar. Kızımın maalesef yüzde 72 engelli raporu var. Buna rağmen desteğe ihtiyacı olan ve kendisini savunamayacak birisine toplu bir şekilde saldırmışlar.

Üsküdar Polis Merkezine giderek şikayetçi olduk. Gerekli tutanak tutuldu, fakat hiçbir şey yapılmadı. Bende sorunca sistem çöktü onun için yapamıyoruz dediler. O gün akşam saat 19.00'a kadar bekledik. Kendi imkanlarımızla hastaneye gidip kızım için rapor aldık. Annesi sabahleyin çocuğumuzun vücuduna bakınca çok yerinde daha morarma olduğunu gördük. Acımasızca belki Suriye'de Esad'ın yapmadığı eziyeti bir çocuğa yapmışlar. Üstelik kendisini savunamayacak engelli bir çocuğa bunları nasıl yapmışlar anlayamıyorum. İnsan değil bunlar" şeklinde konuştu.

Kaynak: haberinburada