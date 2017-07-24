YÜZDE 100 AKÜ ENERJİSİYLE ÇALIŞAN FERİBOT DENİZLE BULUŞTU
Tersan Tersanesi tarafından Norveç'li Fjord1 firması için inşa edilen akü enerjili Mokstrafjord isimli feribot Yalova'da törenle denize indirildi.
Norveç'in en büyük lojistik firmalarından biri olan Fjord1 için inşa edilen feribotların üçüncüsü olan Mokstrafjord isimli akü enerjili feribot Yalova'da denizle buluştu.
YÜZDE 100 AKÜ ENERJİSİYLE ÇALIŞACAK
Geçtiğimiz aylarda denize indirilen Gloppefjord ve Eidsfjord gemileriyle benzer özellikli feribot, ebadı, yolcu, araç ve batarya kapasiteleriyle farklılık gösteriyor. Denize indirilen geminin en büyük özelliği yüzde 100 akü enerjisi ile çalışacak olması. Aküsünde depolanan enerji ile Norveç'te iki iskele arasında sefer yapacak. Her iki iskeledeki şarj istasyonlarında tekrar enerji depolayacak ve bu enerji güvenli bir şekilde karşı kıyıya geçmesine yetecek ve gemideki diğer elektrik yüklerini de karşılayacak.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Kanada Başbakanı Yine Şaşırttı! Eşcinsel Yürüyüşünde Poz Verdi
- Alkollü Genç Kız, Ölümüne Neden Olduğu Kardeşini Canlı Yayında Paylaştı
- Korku Oyunu Oynarken Küçük Kızı Odaya Giren Yayıncı İzlenme Rekoru Kırıyor
- Talihsiz Gençler, İnternetteki Yeni Akıma Uymaya Çalışırken Rezil Oldu
- İsviçre'de Elektrikli Testereyle Saldırı! En Az 5 Yaralı Var
Bu Haberle İlgili Yorumlar