Anadolu Devi Daha Zor Durumda! Yarın 5 Futbolcu Serbest Kalacak
Beşiktaş'ın Yeni Transferi Vida İstanbul'a Geldi
Gaziantepspor Camiası Takımına Sahip Çık Sloganıyla Sokağa Döküldü!
Aziz Yıldırım'dan Futbolculara Şok: Prim Dağıtmıyorum
İett, Kartını Başkasına Kullandıran 25 Binden Fazla Kişinin Kartına El Koydu
Süper Ligde Seyirci Sayısı Resmen Fırladı
Brent Petrol 2014'ten Bu Yana İlk Kez 67 Doların Üstünde
Dolar Yeni Yılın İlk İşlem Gününe Sakin Başladı! İşte İlk Rakamlar
Büyük İkramiye Samsun'a Değil Ordu'ya Çıkmış! Bayisi Belli, Talihli Sır
Bitcoin, Yeni Yıla İlk Kez Düşüşle Başladı
Anadolu'nun Efsane Takımı, Kapanma Kararından Vazgeçti
Bakanlıklar, Mikro Fabrikaları Teşvik Programı Kapsamına Aldı
Mtv'de Birinci Taksit Ödeme Dönemi Başladı
Cinsiyet Değiştiren Selin'in Sevgilisi Gökhan, Yeni Takımını Buldu
Emre Affını İstedi: Beni Anlayın, Dönemem
Tsk, 43 Bin Personel Alacak
Yüzbinlerce Taşeron Beklediği An Geldi! Kadro İçin Kuyruğa Girdiler
Et İthalatında Vergi Yüzde 40'a İndirildi
Fenerbahçe Yeni Sol Bekini Buldu
Yüzünde Havai Fişek Patlayan Futbolcu, Tanınmaz Hale Geldi

Yüzbinlerce taşeron beklediği an geldi! Kadro için kuyruğa girdiler

YÜZBİNLERCE TAŞERON BEKLEDİĞİ AN GELDİ! KADRO İÇİN KUYRUĞA GİRDİLER

Yeni yılda kadroya geçmek için günler öncesinden evraklarını hazırlayan taşeron işçiler, kadro başvurusu için uzun kuyruk oluşturdu.

Tarih : 02 Ocak 2018, 15:40
Puan Ver : Yüzbinlerce Taşeron Beklediği An Geldi! Kadro İçin Kuyruğa Girdiler(5/10)1

Yeni yılda kadroya geçmek için günler öncesinden evraklarını hazırlayan taşeron işçiler, gerekli evrakları ve doldurdukları formları ilgili birimlere sunarak müracatlarını yapmaya başladı. Kadroya geçişlerin yapılacağı bazı kurumlarda mesainin ilk saatlerinden itibaren yoğunluk oluştuğu görüldü. Gaziosmanpaşa Belediyesi'nde de işçiler evraklarını ilgili personele teslim etti.

"AİLECEK ÇOK MUTLU OLDUK"

Başvurusunu tamamlayan temizlik işçisi Veysel Özgeç, kadroya alınacakları için mutlu olduğunu söyledi. Çevresindeki herkesin kadro heyecanı yaşadığını belirten Özgeç, "Taşeron işçilerin kadroya alınacak olması ailemdeki en küçük kardeşimi, akrabaları mı bile mutlu etti. Allah devletimize zeval vermesin. Kadro başvurularımızı yaptık, inşallah imzamızı atacağız bugün. 2,5 yıldır taşeron olarak çalışıyordum. 10-15 yıldır çalışan ağabeylerimiz de var. Ben onlar adına da seviniyorum. Durumu olmayan insanlar da var aramızda, inşallah onlar için de hepimiz için de iyi olacak." dedi.

Temizlik işçisi Mehmet Kıran da 2,5 yıldır aynı şirkette taşeron olarak çalıştığını, kadroya alınan taşeronların mağduriyetlerinin ortadan kalkacağına inandığını dile getirdi.

"KADROYA ALINMAK VERİMİ ARTIRACAK"

Teşoran işçilerin kadroya alınmasının, çalışmadaki verimi arttıracağını vurgulayan Kıran, "Taşeron bizim belimizi bükmüştü zaten. Kadroya geçmek çok güzel bir şey, inşallah hayırlı olur. Devletimizden bu konuda bizleri düşündükleri için Allah razı olsun. Bizim elimizden tuttukları için Allah razı olsun. İnşallah bu verim daha da artacak. Arkadaşlarımızın morali yükseldi, herkesin morali iyi. Devletimiz de bunun karşılığını alacak inşallah, pişman olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Temizlik işçisi İlhan Yardibi de "İnanın çok güzel bir duygu. Cenab-ı Allah devletimizden, halkımızdan razı olsun. 5-6 yıldır taşeron olarak çalışıyordum. Bu durum bizi etkiliyordu. İnsanı yoruyordu, yıpratıyordu, çok baskı altındaydık. Allah devletimizden razı olsun ki bu güzel günleri bize gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.

"MÜRACAAT EDEN TÜM İŞÇİ KARDEŞLERİMİZİN MÜRACAATLARINI ALIYORUZ"

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, başvuruların alındığı birime gelerek işçilerle sohbet etti. Masa başına oturarak temsili olarak birkaç işçinin başvurusunu alan Usta, müracaatlarını yapan işçilere 'hayırlı olsun' temennisinde bulundu.

Belediye Başkanı Usta, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Şu anda bünyemizde nitelikli olmayan ya da verimli olmayan arkadaşlarla mümkün mertebe çalışmıyoruz. Ama bunların içinde zorunlu olarak yasa gereği devam ettiremeyeceğimiz arkadaşlar da var ki onlar yasada mevzuat gereği kamu ile mahkemelik olanlar, başka kurumdan emekli olmuş ya da sosyal destek alanlar bu yasa kapsamından istifade edemiyor. Onun haricindeki müracaat eden arkadaşlarımızın tamamının biz devam etmesini arzu ederiz ama ufak tefek aksaklıklar ya da bir takım gerekçelerle çalışılmayacak durumda olanlar varsa onlar zamanla belli olacak. Biz yine müracaat eden tüm işçi kardeşlerimizin müracaatlarını alıyoruz."

"SINAV FORMALİTEDEN OLACAK"

Birçok işçinin yapılacak yazılı sınavla ilgili aklında soru işareti bulunduğuna dikkati çeken Usta, yazılı sınavın üniversite sınavı gibi olmayacağını, formalite niteliğinde olacağını kaydetti.

"3-5 yıl, 10 yıl çalışılmış bir kardeşimizle sadece bu yasal düzenlemeden dolayı çalışmama durumunun çok fazla olmayacağını zannediyorum. Çünkü kurumlar da zaten bunların çalışmasını arzu edecektir. Sonuçta işini seven, işinde verimli olan, çalışmak isteyen ve tecrübeli arkadaşlara ihtiyaç duyulacaktı. Bunlar da bunların içinden olacaktı doğal olarak." diyen Usta, çalışmak isteyenlerle yola devam etmeyi istediklerini sözlerine ekledi.

Bu arada, 10 gün sürecek başvurular 11 Ocak'ta sona erecek. Başvurunun ardından süreç, "tespit komisyonu incelemesi ve hak sahiplerinin ilanı", "ilana itirazlar", "itirazların incelenmesi ve kesin listenin ilanı", "sınavın gerçekleştirilmesi", "sınav kuruluna itiraz", "itiraz incelemesi ve kesin listenin ilanı" şeklinde devam edecek. Hak sahipleri, 2 Nisan'a kadar topluca işçi kadrolarına geçirilecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Yüzbinlerce  Taşeron  Beklediği  An  Geldi  Kadro  İçin  Kuyruğa  Girdiler    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER