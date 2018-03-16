Mucize Kurtuluş! 5. Kattan Atlayan Gürcü Kadın, Park Halindeki Aracın Üstüne Düştü
Skandal Karar! Yunanistan, Darbecilerin İadesini 3 Kez Reddetti
Son Dakika! Astana Zirvesinde Karar Çıktı: 2. Liderler Zirvesi 4 Nisan'da Ankara'da Yapılacak
Aym, Fetö'den Yargılanan Şahin Alpay İçin 2. Kez İhlal Kararı Verdi
2009 Yılı Polis Koleji Sınavı Soruşturmasında 49 Fetö Şüphelisi İçin Yakalama Kararı
Sivaslının Evinden Tarih Çıktı! El Yazması Kur'an-I Kerim Bulundu
Fetö Abisinin Bilgisayarından Cinsel İçerikli Çocuk Videoları Çıktı
Trabzonsporlu Okay Yokuşlu'nun Serbest Kalma Bedeli 7.5 Milyon Euro
Galatasaray Fenerbahçe Deplasmanına Çıkıyor! İşte Muhtemel 11
Halepçe Katliamının 30. Yılında Acılar Hala Çok Taze
Hükümet'ten Ap'ye Afrin Cevabı: Karar Yok Hükmünde
Yüz Yılın Dolandırıcısından Çiftlik Bank Yorumu: Böylesini Görmedim
Kızılırmak'taki Çığlık Çılığa Ölümün Arkasından Yasak Aşk Çıktı!
Survivor'da Korku Dolu Anlar! Yarışmacı Sudan Çıkamadı
Plaka Alım Satımında Vergi Kalkıyor
Kuzey Irak'ta Bahar Temizliği! Pkk'nın Ağır Silahları Ele Geçirildi
Bm Kararı Sonrası Türkiye, 39 Kuzey Koreli'nin Mal Varlığını Dondurdu
Çavuşoğlu, Fetö Ağzıyla Konuşan Gazeteciyi Fırçaladı
Nefes Almak Dışında Her Şey Yasak! Bali'de Hayat 24 Saat Duracak
Hacı'nın Son Halini Görenler 'artık Zayıflama' Diyor

YÜZ YILIN DOLANDIRICISINDAN ÇİFTLİK BANK YORUMU: BÖYLESİNİ GÖRMEDİM


Yüz yılın dolandırıcısından Çiftlik Bank yorumu: Böylesini görmedim
Tarih : 16 Mart 2018, 11:50
Puan Ver : Yüz Yılın Dolandırıcısından Çiftlik Bank Yorumu: Böylesini Görmedim(8/10)4

20 yıl kadar önce Titan Saadet Zinciri ile gündeme gelen ve 16 bin kişiyi dolandırdığı için cezaevine giren 51 yaşındaki Kenan Şeranoğlu, İzmir Hilton Otel'indeki şaşalı yaş günü partisiyle tüm Türkiye'nin dikkatini çekmişti. 'Titan Saadet Zinciri'nin sahibi olan ve 16 bin kişiyi dolandıran Kenan Şeranoğlu geçtiğimiz günlerde ünlü Phuket Adası'nda görüntülenmişti.

511 MİLYON LİRA TOPLAYIP SIRRA KADEM BASTI

Yeni Asır'a konuşan Kenan Şeranoğlu, yüksek kar getirisi vaadiyle 80 bine yakın kişiden 511 milyon lira para toplayıp sırra kadem basan Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın için "Ben bile böylesini görmedim. Vallahi çıldıracağım ya" yorumunu yaptı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Yüz  Yılın  Dolandırıcısından  Çiftlik  Bank  Yorumu  Böylesini  Görmedim    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER