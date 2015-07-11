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YÜZ BİNLERCE TURİST KAÇTI


YÜZ BİNLERCE TURİST KAÇTI
Tarih : 11 Temmuz 2015, 13:31
Puan Ver : Yüz Binlerce Turist Kaçtı(8/10)10


IŞİD'in Suriye'de iki Japon gazeteciyi öldürmesinin ardından Japonya'da Türkiye'nin önemli bir bölümünü riskli bölge ilan edilmesiyle her yıl yüz binlerce Japon turisti ağırlayan Kapadokya bölgesinde bu yıl Japon turist yok denecek kadar az.



Kapadokya Turistik İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Dinler, Türkiye'nin peribacaları ile ünlü kültür turizm merkezi Kapadokya bölgesinin her yıl yaklaşık 2,5 milyon yerli ve yabancı turisti ağırladığını belirterek bölgeye yurt dışından gelen turistlerin önemli bir bölümünü Japonların oluşturduğunu kaydetti.








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