YÜZ BİNLERCE SAĞLIK ÇALIŞANINA MÜJDE!
Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, milyonlarca sağlık çalışanını yakından ilgilendiren "yıpranma payı"na ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, nöbet tutma zorunluluğu olmaksızın sağlık çalışanlarına 5 yıla 1 yıl yıpranma hakkı getirileceğini belirterek, "5 yıla 1 yıpranmayı torba yasamızın içine koyduk. Torbamızı bugün, yarın kapatacağız, şimdi biraz şişti. Toplam 62 civarında bir maddeye ulaştı. İçinde özlük hakları olan, emeklilik düzenlemeleri olan, biraz personelimizle ilgili geri kalmış olduğumuz alanlarda da düzenlemeler olacak." dedi.
Gümüş, Sağlık-Sen tarafından Ebeler ve Hemşireler Günü dolayısıyla Gülhane eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Hemşirelik ve Ebelik Sempozyumu"nda konuştu.
Türkiye'nin son 14 yılda sağlıkta bir devrim gerçekleştirdiğine dikkati çeken Müsteşar Gümüş, bu reformun sağlık çalışanlarının gayretleri sayesinde olduğunu vurguladı.
kaynak:milliyet
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