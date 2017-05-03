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yutulan sakız kaç sene midede kalıyor?

YUTULAN SAKIZ KAÇ SENE MİDEDE KALIYOR?

Günde 8 bardak su içmek, grip olduğunuzda soğuktan kaçınmak gibi pek çok sağlık efsanesi, aksi ne kadar kanıtlanırsa kanıtlansın geçerliliğini koruyor. İşte bunlardan bazıları...

Tarih : 03 Mayıs 2017, 16:00
Puan Ver : Yutulan Sakız Kaç Sene Midede Kalıyor?(5/10)4


1- VİTAMİN TAKVİYELERİYLE DAHA SAĞLIKLI OLURSUNUZ




Vitamin takviyeleri, etkisiz olmaları bir yana tehlikeli bile olabilir. Gıdalardan alacağınız vitaminlerde aşırı doz size zarar vermese de, kontrolsüz alacağınız vitamin hapları, gerçekten zararlı olabilir.




2- GRİP AŞISI GRİP EDER!




Vücut bütün aşılara karşı ateş gibi tepkiler verebilir. Grip aşısı da, ölü grip virüsü içerir. Ölü bir virüs de gribe neden olmaz.




3- BEYNİMİZİN YÜZDE 10'UNU KULLANIRIZ



Beyin taramalarında da görüleceği gibi, bu bilgi doğru değildir. Bu inanışın geçerliliğini sürdürmesinin nedeni belki de buna inanmanın hoşumuza gitmesidir.




 Tam potansiyelimize ulaşamadığımız fikri belki de bizi heyecanlandırmaktadır.




4- SOĞUK HAVA SİZİ HASTA EDER



Bu dünyanın her yerinde yaygın bir inanıştır ve kesinlikle doğru değildir. Hava sıcaklığı bizi virüslere karşı dayanıksız hale getirmez. Sizi hasta eden soğuk havada bulunan mikroplardır.




Soğuğa maruz kalmak bir anlamda vücudunuz için iyidir. Soğuk mevsimlerde hastalığın yaygın olmasının nedeni, daha çok kapalı mekânda kalmaktır.



 



kaynak:habertürk















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