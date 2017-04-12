YUTMA GÜÇLÜĞÜ O HASTALIĞIN HABERCİSİ
Hemen her yaş grubunda görülen yutma güçlüğünün, yemek borusu kanserinin belirtisi olabileceği bildirildi.
Günümüzde hemen her yaştaki insanlarda görülebilen yutma güçlüğünün, uzunca bir süre devam etmesinin ciddi sorunlara neden olabileceğini belirten Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Remzi Beştaş, yutma güçlüğü anlamına gelen disfajinin, ağızdan alınan katı ya da sıvı gıdaların, ağızdan yemek borusuna ya da yemek borusundan mideye geçmesindeki zorluk anlamına geldiğini söyledi.
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