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yutma güçlüğü o hastalığın habercisi

YUTMA GÜÇLÜĞÜ O HASTALIĞIN HABERCİSİ

Hemen her yaş grubunda görülen yutma güçlüğünün, yemek borusu kanserinin belirtisi olabileceği bildirildi.

Tarih : 12 Nisan 2017, 10:19
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Günümüzde hemen her yaştaki insanlarda görülebilen yutma güçlüğünün, uzunca bir süre devam etmesinin ciddi sorunlara neden olabileceğini belirten Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Remzi Beştaş, yutma güçlüğü anlamına gelen disfajinin, ağızdan alınan katı ya da sıvı gıdaların, ağızdan yemek borusuna ya da yemek borusundan mideye geçmesindeki zorluk anlamına geldiğini söyledi.








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