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yusuf yazıcı'yı satmak gibi bir düşüncemiz yok

YUSUF YAZICI'YI SATMAK GİBİ BİR DÜŞÜNCEMİZ YOK

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, Türk futbolunun Yusuf Yazıcı gibi önemli bir oyuncuyu kazandığını, bu futbolcu üzerindeki transfer söylemlerinin bir kenara bırakılması gerektiğini söyledi.

Tarih : 13 Haziran 2017, 12:47
Puan Ver : Yusuf Yazıcı'yı Satmak Gibi Bir Düşüncemiz Yok(10/10)8


Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Ahmet Çubukçu yaptığı açıklamada, altyapılarından yetişen 20 yaşındaki futbolcunun önemli bir aşama kaydettiğini ancak genç oyuncunun önünde uzun bir yol bulunduğunu belirtti.



Kısa sürede milli takıma yükselen başarılı oyuncunun hem Trabzonspor'a hem Türk futboluna önemli katkı sağlayacağına inandığını ifade eden Çubukçu, "Herkes bu futbolcu üzerindeki transfer söylemlerini bir kenara bıraksın. Türk futbolu önemli bir yıldız futbolcu kazanıyor. Herkes bunun keyfini yaşasın." dedi.



Çubukçu, Türk futbolunda Yusuf Yazıcı gibi isimlerin sayısının artması gerektiğine dikkati çekerek, genç oyuncunun daha çok çalışarak iyi yerlere geleceğini kaydetti.



Yusuf Yazıcı'nın Trabzonspor'un kendi değeri ve evladı olduğunu dile getiren Çubukçu, "Kısa süre içerisinde milli takıma yükselmesi camiamıza da mutluluk katmıştır. Gelecek sezon zirve kadrosu için uğraş verirken Yusuf Yazıcı'yı satmak gibi bir düşüncemiz olamaz. Bunu defalarca da dile getirdik. 2022 yılına kadar oyuncumuzla sözleşme yaptık. Yusuf Yazıcı, Trabzonspor'un önemli parçalarından biri haline geldi. Bu futbolcuyu almaya kimsenin gücü yetmez." diye konuştu



 



kaynak:sabah








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