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YUSUF YAZICI'DAN SAMİMİ AÇIKLAMALAR: GALATASARAY'I TEBRİK EDERİM


Yusuf Yazıcı'dan samimi açıklamalar: Galatasaray'ı tebrik ederim
Tarih : 30 Ekim 2017, 01:00
Puan Ver : Yusuf Yazıcı'dan Samimi Açıklamalar: Galatasaray'ı Tebrik Ederim(7/10)3

Trabzonspor'un Galatasaray'ı 2-1 yendiği maçta bordo-mavili takımın ikinci golünü atan Yusuf Yazıcı, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY'I DA TEBRİK EDERİM"

Galibiyetle ilgili konuşan Yusuf Yazıcı, "Çok mutluyum, takım arkadaşlarımı da tebrik ederim. Galatasaray'ı da tebrik ederim, derbiye yakışan bir futbol oynadık. Galibiyete hasrettik, kimin gol attığı önemli değil. Bu galibiyeti şanlı tarftarımıza armağan ediyorum." dedi.

TRANSFER HABERLERİNE CEVAP VERDİ!

Transfer söylentileriyle ilgili soru üzerine konuşan Yusuf Yazıcı "Şu an odaklanmam gereken yer Trabzonspor. Transfer haberlerine gelirsek, gelecekle ilgili konuşmayı sevmem. İnşallah Allah nasip eder ve Trabzonspor'da iyi işler yapalım." diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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