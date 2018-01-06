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Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'e dev talip!

YUSUF YAZICI VE ABDÜLKADİR ÖMÜR'E DEV TALİP!

Trabzonspor'un iki genç yıldızı Yusuf Yazıcı ile Abdülkadir Ömür'e İtalyan devleri Milan ve Roma talip oldu. Bordo mavili ekip ise devre arasında bu isimleri göndermek istemiyor.

Tarih : 06 Ocak 2018, 10:20
Puan Ver : Yusuf Yazıcı Ve Abdülkadir Ömür'e Dev Talip!(5/10)1

Trabzonspor bir yandan devre arasında kadrosunu takviye için sınırlarını zorlarken, diğer yandan da elindeki oyunculara teklif üzerine teklif geliyor. Yönetim her ne kadar genç yıldızlarını devre arasında satmayı kesinlikle düşünmese de farklı alternatifler devreye giriyor. Bordo-Mavililer'in Kucka ve Sosa transferinde ilişkilerini geliştirdiği Milan'ın Yusuf Yazıcı, bir başka İtalyan devi Roma'nın ise Abdülkadir Ömür için Karadeniz ekibinin kapısını çaldığı öğrenildi.

"EN İYİSİNİ BEKLEYECEĞİZ"

Yakın temaslara rağmen Trabzonspor kanadı devre arasında böyle bir alış-veriş düşünmüyor, ancak kapıları da kapatmıyor. Bordo-Mavililer'in, "En iyi teklifi duymak istiyoruz. Bu nedenle de aceleci davranmayacağız. Oyuncularımızın vereceği karar da bu noktada çok önemli olacak. Şimdi için değil ama sezon sonu için konuşabiliriz" mesajlarını verdiği öğrenildi.

"ORTAK KARAR VERECEĞİZ"

Oyuncular da gelişmeleri yakından takip ediyor. Yönetimin verdiği, "Ortak karar vereceğiz. Asla sizin istemediğiniz bir gelişmeye biz de olumlu bakmayacağız" garantisiyle rahatlayan Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ün menacerlerine de, "Kulübümüzden habersiz kesinlikle bir adım atmayalım. Burada her 2 tarafın da menfaatleri mutlaka masada ortak olsun" telkini yaptığı bildirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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