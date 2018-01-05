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Yusuf Yazıcı, Avrupa'nın Yükselen 50 Yıldızı Arasında Yer Aldı

YUSUF YAZICI, AVRUPA'NIN YÜKSELEN 50 YILDIZI ARASINDA YER ALDI

UEFA, 2018'de izlenmesi gereken 50 genç futbolcuyu açıkladı. Listede Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı da yer aldı.

Tarih : 05 Ocak 2018, 22:20
Puan Ver : Yusuf Yazıcı, Avrupa'nın Yükselen 50 Yıldızı Arasında Yer Aldı(7/10)3

Trabzonspor forması giyen Yusuf Yazıcı'ya UEFA'dan büyük onur… UEFA, resmi internet sitesi aracılığıyla yayımladığı gelecek vadeden 50 oyuncu arasında bordo mavili yıldızı da gösterdi.

GÖSTERDİĞİ PERFORMANS UEFA'NIN GÖZÜNDEN KAÇMADI

Trabzonspor'da gösterdiği performans ile milli takıma kadar yükselen Yusuf, UEFA'nın da gözünden kaçmadı.

UEFA, 2018'de izlenmesi gereken 50 genç yeteneğin arasında gösterdiği Yusuf Yazıcı için, "Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, hücuma dönük orta saha oyuncusunun potansiyelini ve kendine olan inancını lanse etti. Yazıcı bu sezon 17 Süper Lig maçında da oynadı" ifadesini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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