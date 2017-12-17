YUSUF YAZICI: ATACAĞIM GOLÜ MAÇTAN ÖNCE HAYAL ETMİŞTİM
Süper Ligde Bursaspor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da tek golü kaydeden Yusuf Yazıcı, "Atacağım golü önceden hayal etmiştim" dedi.
Süper Ligde Bursaspor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da galibiyet golünü atan Yusuf Yazıcı maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
"GOLÜ ANNEME ARMAĞAN EDİYORUM"
"Her oynadığım maçta takımıma katkı sağlamak istiyorum" diyen Yazıcı "Maçtan önce hayal etmiştim atacağım golü. Hatta sevincimi bile hayal etmiştim hocama gideceğim diye. Bugün annemin doğum günüydü golü ona armağan ediyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
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