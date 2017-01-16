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yusuf namoğlu'ndan aziz yıldırım'a yanıt

YUSUF NAMOĞLU'NDAN AZİZ YILDIRIM'A YANIT

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu, Adanaspor maçından sonra yaptığı açıklama ile kendisini hedef alan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a yanıt verdi.

Tarih : 16 Ocak 2017, 15:18
Puan Ver : Yusuf Namoğlu'ndan Aziz Yıldırım'a Yanıt(6/10)4


Namoğlu, "Benim geçmişim, kişiliğimin garantisidir" diye konuştu. Namoğlu'nun açıklaması şöyle:



"3 Ağustos 2016 tarihinde atandığım ve beş buçuk aydır sürdürdüğüm MHK Başkanlığım döneminde hiçbir kulüp başkanı ile değil 4 saat, 4 dakika bile yemek birlikteliğim olmamıştır. Kaldı ki kulüp başkanları ile gerek telefon ile gerekse de TFF'nin Riva Tesisleri'nde karşılıklı görüşmelerimiz olmuştur. Bu görüşmelerin son derece medeni bir davranış olduğu inancındayım. Şahsıma yönelik bu ithamı aynı Serkan Çınar'ın mentörlüğünde ima edildiği gibi yanlış bilgilendirmeden kaynaklandığı açıktır. Benim geçmişim, kişiliğimin garantisidir."



 



kaynak:sabah








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