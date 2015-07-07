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YUSUF HALAÇOĞLU'NDAN DENİZ BAYKAL'A CEVAP


YUSUF HALAÇOĞLU'NDAN DENİZ BAYKAL'A CEVAP
Tarih : 07 Temmuz 2015, 13:45
Puan Ver : Yusuf Halaçoğlu'ndan Deniz Baykal'a Cevap(7/10)5


İşte Halaçoğlu'nun konuşmalarından satır başları:



Deniz Baykal dün bir programa çıktı ve benimle Levent Gök arasında bir görüşme yapıldığını ve bu görüşmede grubu serbest bırakacağımızı belirttiğimi, bir şekilde benimle ilgisi olmayan sözler sarf etti. Şimdi muhtemeldir ki izlemişsinizdir akşam. Levent Bey benden bir görüşme talep etti, aynı koridordayız. Bende buyurun gelin dedim. Görüşmemiz 5 dakikayı geçmemiştir, 3-5 dakika arasında. Burada iki konu gündeme getirildi. O sırada meclis başkanlığı seçimleri vardı, üçüncü tura geçilecekti.








Etiketler: Yusuf  Halaçoğlu  Ndan  Deniz  Baykal  A  Cevap    haber

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