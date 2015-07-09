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YUSUF HALAÇOĞLU: O SÖZLER İÇİN ÖZÜR DİLEMEYECEĞİM


YUSUF HALAÇOĞLU: O SÖZLER İÇİN ÖZÜR DİLEMEYECEĞİM
Tarih : 09 Temmuz 2015, 16:26
Puan Ver : Yusuf Halaçoğlu: O Sözler İçin Özür Dilemeyeceğim(7/10)6


Halaçoğlu, mesajında "Bazıları ne derse desin oyunları bozuldu. Ne kadar saldırırlarsa saldırsınlar, özrü gerektirecek hiçbir sözüm olmadı. Sadece Allah huzurunda rükuda eğilirim" ifadelerine yer verdi.



Yaptığı basın toplantısının videosunu da paylaşan Halaçoğlu, “CHP için dinsiz diyen ben değilim. Neyle suçlanacağımızı belirttim. Herkes anlasın” ifadelerini kullandı.








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