

Halaçoğlu, mesajında "Bazıları ne derse desin oyunları bozuldu. Ne kadar saldırırlarsa saldırsınlar, özrü gerektirecek hiçbir sözüm olmadı. Sadece Allah huzurunda rükuda eğilirim" ifadelerine yer verdi.



Yaptığı basın toplantısının videosunu da paylaşan Halaçoğlu, “CHP için dinsiz diyen ben değilim. Neyle suçlanacağımızı belirttim. Herkes anlasın” ifadelerini kullandı.