

Ricardo Quaresma'nın sert faulüne maruz kalan Trabzonspor'un genç oyuncusu Yusuf Erdoğan, kendisinden özür dileyen Q7 için İnstagramdan bir teşekkür mesajı paylaştı.



Yusuf, “Öncelikle Beşiktaş taraftarına çok teşekkür ederim geçmiş olsun mesajları için... Quaresma'nın da soyunma odasına gelmesi, daha sonra da sosyal medyadan özür mesajı yayınlaması çok ince bir davranıştı. Allah'a çok şükür verilmiş sadakamız varmış. Allah beterinden saklasın, herkese tekrar çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.







kaynak:habertürk