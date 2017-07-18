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Yusuf Erdoğan transferi imzaya kaldı

YUSUF ERDOĞAN TRANSFERİ İMZAYA KALDI

Beşiktaş, Trabzonspor'dan Yusuf Erdoğan ile anlaştı. İki taraf resmi imzaları yakında atacak.

Tarih : 18 Temmuz 2017, 11:00
Puan Ver : Yusuf Erdoğan Transferi İmzaya Kaldı(5/10)1

Teknik direktör Şenol Güneş'in isteği doğrultusunda yeni sezon öncesinde alternatifli bir kadro kurmak için çalışmalarını yürüten Beşiktaş, Trabzonsporlu Yusuf Erdoğan'ı gündemine almıştı.

24 yaşındaki kanat oyuncusu için Bordo-Mavililer'le temasa geçen yönetim, Kuzey ekibinin bu oyuncuyu Başakşehirli Edin Visca'nın transferinde kullanmayı planladığının ortaya çıkması sonrasında büyük şok yaşamıştı. Ancak dün taraflar arasında yapılan görüşmelerden sonuç çıkmaması sonrasında Yusuf Erdoğan'ın ibresi tekrar Kartal'a döndü.

SÖZ KESTİLER

Fanatik'in haberine göre; siyah-beyazlılar'ın tecrübeli futbolcu için Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta'yla görüştüğü ve tarafların bu transfer konusunda söz kestiği belirtildi. Bu konuda resmi imzaların yakın zaman içerisinde atılması bekleniyor.

GÜNEŞ'İN DE ONAYI VAR

Teknik direktör Şenol Güneş'in de alınması konusunda olumlu rapor verdiği Yusuf Erdoğan, geçen sezon Bordo-Mavililer'de çıktığı 40 maçta 6 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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