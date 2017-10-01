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Yürüyen Yol İle Oyun Oynayıp Eğlenen Serçe, Sosyal Medyada Maskot Oldu

YÜRÜYEN YOL İLE OYUN OYNAYIP EĞLENEN SERÇE, SOSYAL MEDYADA MASKOT OLDU

Metrodaki yürüyen yol ile eğlenen mink kuş, sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

Tarih : 01 Ekim 2017, 15:20
Puan Ver : Yürüyen Yol İle Oyun Oynayıp Eğlenen Serçe, Sosyal Medyada Maskot Oldu(10/10)6

Serçe, yürüyen yol ile oyunlar oynadı.

KENDİSİNE EĞLENCE BULDU

Metrodaki yürüyen yol ile oyunlar oynayıp eğlenen serçe sosyal medyada çokça beğeni aldı. Minik kuşun kendisine bulduğu eğlence paylaşım rekoru kırdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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