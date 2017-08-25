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Yürümeye hali olmayan Robin van Persie, yeni takımıyla çoktan anlaştı

YÜRÜMEYE HALİ OLMAYAN ROBİN VAN PERSİE, YENİ TAKIMIYLA ÇOKTAN ANLAŞTI

Hollanda basını, Fenerbahçe'deki performansıyla hayal kırıklığı yaratan Robin van Persie'nin bu hafta Feyenoord'a gideceğini yazdı.

Tarih : 25 Ağustos 2017, 12:10
Puan Ver : Yürümeye Hali Olmayan Robin Van Persie, Yeni Takımıyla Çoktan Anlaştı(8/10)4

Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaratan ancak yüksek ücreti nedeniyle bir türlü gönderilemeyen Robin van Persie için Hollanda'dan bomba bir iddia geldi. Ülkede yayınlanan De Gelderlander gazetesinin spor editörlerinden Gerard Borgman, yıldız oyuncunun bu hafta içinde Feyenoord'a transfer olacağını ileri sürdü.

Borgman, yaptığı açıklamada, "Robin bu hafta Feyenoord'a gidecek. O çok iyi bir golcü. Feyenoord, Van Persie ile şampiyon olacak" dedi.

FENERBAHÇE BIRAKIRSA FEYENOORD'A GİDECEK

Feyenoord'un teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst da Robin van Persie ile ilgilendiklerini doğrulayarak, "Robin van Persie'yi çok istiyorum. Yönetim görüşüyor. Onu Şampiyonlar Ligi'nde kullanabilirsek bu harika olur" demişti. Ancak Hollanda ekibi daha sonra bu transferde geri adım atarak, beklemeye çekilmişti. Hollanda basını ise Feyenoord'un Robin van Persie'yi Fenerbahçe ile sözleşmesini feshetmesi halinde kadrosuna katmaya hazır olduğunu yazmıştı.

ARKADAŞIYLA KAHVALTI ETTİ

34 yaşındaki Van Persie dün Vardar karşısında yine sahada kayıptı. Hollandalı yıldız, özel hayatında ise İstanbul'un keyfini çıkarıyor. Sarı-lacivertli oyuncu, Beşiktaş'ta forma giyen eski takım arkadaşı Gökhan Gönül ile önceki akşam Ulus'taki Sunset adlı mekanda yemek yedi. Sabah ise eski futbolcu arkadaşı Khalid Boulahrouz ile Boğaz'ın keyfini çıkardı.

Kaynak: Fotomaç

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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