

Uzmanlar vücudumuz ve sağlığımızla ilgili az bilinen ilginç bilgileri paylaşmayı sürdürüyor. “Yürümek beyin hücrelerini yeniler ve hafızayı keskinleştirir” diyen uzmanlar ekliyor: “kısa bir koşu ya da tempolu bir yürüyüş sırasında vücuttaki endorfin oranı artar. Bu durum moralimizin yükselmesinin yanı sıra yeni sinir hücrelerinin oluşmasını sağlar. Hafızamız keskinleşir, motor becerilerimiz artar.” İşte az bilinen diğer ilginç bilgiler...







UNUTKANLIK GİZLİ ŞEKER BELİRTİSİ







Kan şekeri hızla inip çıkan kişilerde, yüksek ya da düşük tansiyonu olanlarda, damar sertliğiyle mücadele edenlerde unutkanlık ve kafa karışıklıkları daha fazla görülür. Gizli şekerin önemli bir belirtisi de unutkanlıktır. Bu hastalıklar vücudumuzun tüm metabolizmasını bozar ve beynin foksiyonlarını olumsuz etkiler.







MÜZİK DİNLEMEK VE GÜLMEK AĞRI KESİCİDİR







Yapılan araştırmalara göre müzik dinlediğimizde ve güldüğümüzde, var olan ağrılarımız azalır. Her 2 aktivite de vücudun gevşemesine ve doğal ağrı kesici endorfinin salgılanmasına yardımcı olur. Bu durum ağrıları daha az hissetmemizi sağlar.







BODRUM KATINDA OTURANLAR DAHA FAZLA RADON GAZINA MARUZ KALIR







Radon gazı sigaradan sonra akciğer kanserinin ikincil etkenidir. ABD'de her yıl yaklaşık 20 bin kişi radon gazından dolayı akciğer kanserine yakalanıyor. Radon gazı kaya ve topraktaki uranyumun bozunumuyla ortaya çıkan radyoaktif bir gazdır. Çimento gibi inşaat malzemelerinden de havaya karışabilir. Toprağa yakınlığından dolayı bodrum katlarının havasında radon gazının üst katlara göre daha fazla olduğu tespit edilmiştir.







BEYNİMİZ ACI HİSSETMEZ







Tüm duyuların merkezi olan beyin, üzerinde ağrı algılayıcıları olmadığı için acıyı hissetmez. Baş ağrısının nedeni beyin değil, beyni saran diğer dokulardır.







SABAHLARI BOYUMUZ DAHA UZUNDUR







Sabah ve akşam boyunuzu ölçtüğünüzde akşam kısaldığınızı görürseniz şaşırmayın. kemikler arasındaki kıkırdak, ayakta durma, oturma ve diğer günlük aktiviteler nedeniyle bir miktar sıkışma yapar. Bu durum gün sonunda boyumuzun 1-2 santim daha kısalmasına yol açar.







İNSAN VÜCUDUNDAKİ ELEKTRİK 25 VATLIK BİR LAMBAYI YAKABİLECEK GÜÇTEDİR







vücudumuzun elektrikle işleyen bölümü sinir sistemidir. vücudumuz, yaşam faaliyetlerini ürettiği elektrik enerjisiyle sürdürür. Parmağımız kesilince kendi kendine iyileşmesinin ardında da bir elektrik sistem vardır. vücudumuzun ürettiği elektrik 25 vatlık bir lambayı yakabilecek güçtedir.







DAKİKADA 16 KEZ SOLUK ALIP VERİYORUZ







Yetişkin bir kişi günde 23 bin kez soluk alıp verir. Bebeklerdeyse bu oran daha fazladır. Günde 8 litre hava alırız. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) rakamlarına göre hava kirliliği yılda 2 milyon kişinin önlenebilir erken ölümüne yol açmaktadır.







KOLLARINIZI UZATTIĞINIZDA ELLERİNİZ TİTRİYORSA TİROİD HASTASI OLABİLİRSİNİZ







Kollarınızı yere paralel bir şeye uzanıyormuş gibi uzattığınızda ellerinizin titremesi tiroit hastalığından süphelenmeniz için bir nedendir.















