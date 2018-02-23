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Yurtta Sopa ve Kemerle İşkence Yapan Öğrenciler: Şakalaşıyorduk, Yanlış Anlaşıldık

YURTTA SOPA VE KEMERLE İŞKENCE YAPAN ÖĞRENCİLER: ŞAKALAŞIYORDUK, YANLIŞ ANLAŞILDIK

Çorum'da bir öğrenciyi yurtta sopa ve kemerle döven 3 arkadaş, "Şaka yapıyorduk, yanlış anlaşıldık, kötü bir niyetimiz yoktu" şeklindeki ifadelerinden sonra serbest bırakıldı.

Tarih : 23 Şubat 2018, 10:30
Puan Ver : Yurtta Sopa Ve Kemerle İşkence Yapan Öğrenciler: Şakalaşıyorduk, Yanlış Anlaşıldık(5/10)1

Çorum'da, yurtta kalan lise 1'inci sınıf öğrencisini sopayla dövdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 öğrenci, sevk edildikleri adliyede savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Öğrencilerin savunmasında, "Kötü bir amacımız yoktu, şakalaşıyorduk, yanlış anlaşıldık" dedikleri öğrenildi.

YURTTA ARKADAŞLARI TARAFINDAN SOPA VE KEMERLE DÖVÜLDÜ

Karakeçili Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki bir lisenin yurdunda yatılı kalan G.K.Ç. (14), geçen pazar günü odasında arkadaşları B.G., D.T., ve A.Ö. tarafından sopayla dövüldü.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞINCA GÖZALTINA ALINDILAR

Arkadaşları, olayı cep telefonunun kamerasıyla da kayda aldı, ardından da görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. G.K.Ç.'nin ailesinin şikayeti üzerine çalışma başlatan Çorum Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekipleri, 3 öğrenciyi gözaltına aldı.

"KÖTÜ NİYETİMİZ YOKTU, ŞAKALAŞIYORDUK"

Emniyetteki işlemleri tamamlanan öğrenciler, bugün adliyeye sevk edildi. Savcıya ifade veren öğrenciler, "Şaka yapıyorduk, yanlış anlaşıldık, kötü bir niyetimiz yoktu. Zaten hep şakalaşıyorduk" diyerek kendilerini savundu.

"BASİT TIBBİ YARALAR OLDUĞU İÇİN" SERBEST BIRAKILDILAR

B.G., D.T. ve A.Ö., savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise "İlimizdeki bir öğrenci yurdunda meydana gelen küçük yaştaki çocuğun 'Basit tıbbi müdahale ile giderilebilir' şeklinde yaralanması olayı ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında ifadeleri alınan suça sürüklenen çocuklar, yasal mevzuat çerçevesinde serbest bırakılmıştır" denildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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