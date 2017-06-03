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yurtta hava durumu

YURTTA HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi, Eskişehir ve Bolu çevreleri ile Sakarya'nın güney, Adana'nın kuzey ve Ankara'nın batı kesimlerinin sağanak ve gök...

Tarih : 03 Haziran 2017, 09:44
Puan Ver : Yurtta Hava Durumu(8/10)8


Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi, Eskişehir ve Bolu çevreleri ile Sakarya'nın güney, Adana'nın kuzey ve Ankara'nın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.



Rüzgarın kuzey ve doğu, yurdun güneybatı kesimlerinde yer yer güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



 



kaynak:haberler






Etiketler: Yurtta  Hava  Durumu    haber

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