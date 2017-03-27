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yurtta hava durumu

YURTTA HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın batısının yağmur ve sağanak, yer yer gök...

Tarih : 27 Mart 2017, 09:27
Puan Ver : Yurtta Hava Durumu(5/10)4


 Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın batısının yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, gece Doğu Anadolu'nun doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



YAĞIŞLARIN YER YER KUVVETLİ OLMASI BEKLENİYOR



Yağışların öğle saatlerinden sonra Amasya, Tokat, Ordu'nun iç kesimleri ile Çorum'un kuzeyinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



 



kaynak:haberler








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