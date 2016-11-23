

Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Kuzeybatı ile zamanla güneybatı kesimlerin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara, Batı Karadeniz'in kuzey kesimleri, Kuzey Ege, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Karaman çevrelerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, Marmara ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.







kaynak:sabah