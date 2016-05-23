

Yeni haftanın yeni gününde ülke geneli yağış alıyor. Yalnızca Marmara'da yağış yok ama bulutlar toplanıyor, çarşamba günü yağış bekleniyor. Yağış olan bölgelerde yağışlar çoğunlukla gök gürültülü sağanak şeklinde görülür. Sıcaklıklar pazartesi günü düşse de hafta ortasına kadar tekrar artar.







Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 16



İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 23



Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21



İzmir: Parçalı ve az bulutlu 25



Adana: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 26



Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23



Konya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18



Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18



Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18



Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18



Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28