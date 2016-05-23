YURTTA HAVA DURUMU 23-MAYIS-2016
Yeni haftanın yeni gününde ülke geneli yağış alıyor. Yalnızca Marmara'da yağış yok ama bulutlar toplanıyor, çarşamba günü yağış bekleniyor.
Yeni haftanın yeni gününde ülke geneli yağış alıyor. Yalnızca Marmara'da yağış yok ama bulutlar toplanıyor, çarşamba günü yağış bekleniyor. Yağış olan bölgelerde yağışlar çoğunlukla gök gürültülü sağanak şeklinde görülür. Sıcaklıklar pazartesi günü düşse de hafta ortasına kadar tekrar artar.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 16
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 23
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 25
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 26
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23
Konya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
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