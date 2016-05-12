12 Mayıs 2016 , Yapılan son değerlendirmelere göre; yurtta bugün hava durumu şöyle.



Yapılan son değerlendirmelere göre; yurtta bugün hava durumu şöyle.



Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile akşam saatlerinden sonra Kıyı Ege, Manisa, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde 2 ila 5 derece artacak. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın güneybatısı ile Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı bulutlu 24



İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu 25



İzmir: Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı 28



Adana: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28



Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 24