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yurtta hava durumu 06.Eylül.2015

YURTTA HAVA DURUMU 06.EYLÜL.2015

Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin 4 ila 7 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Tarih : 06 Eylül 2015, 13:13
Puan Ver : Yurtta Hava Durumu 06.Eylül.2015(5/10)3


Doğu Anadolu'nun doğusu ile Artvin, Bingöl, Batman, Siirt, Mardin çevreleri ve Rize'nin iç kesimleri ile Diyarbakır'ın kuzey ve doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.





Rüzgar, Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerinden sonra Marmara'nın kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara:Az bulutlu ve açık 33

İstanbul: Az bulutlu ve açık, gece saatlerinden sonra parçalı bulutlu 32

İzmir: Az bulutlu ve açık 36

Adana: Az bulutlu ve açık 37

Antalya: Az bulutlu ve açık 32

Konya: Az bulutlu ve açık 34

Samsun: Az bulutlu 29

Trabzon: Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu 30

Erzurum: Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı








Etiketler: Yurtta  Hava  Durumu  06Eylül2015    haber

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