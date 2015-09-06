

Doğu Anadolu'nun doğusu ile Artvin, Bingöl, Batman, Siirt, Mardin çevreleri ve Rize'nin iç kesimleri ile Diyarbakır'ın kuzey ve doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.











Rüzgar, Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerinden sonra Marmara'nın kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.







Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara:Az bulutlu ve açık 33



İstanbul: Az bulutlu ve açık, gece saatlerinden sonra parçalı bulutlu 32



İzmir: Az bulutlu ve açık 36



Adana: Az bulutlu ve açık 37



Antalya: Az bulutlu ve açık 32



Konya: Az bulutlu ve açık 34



Samsun: Az bulutlu 29



Trabzon: Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu 30



Erzurum: Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27



Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı