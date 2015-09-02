YURTTA HAVA DURUMU 02.EYLÜL.2015
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son tahminlere göre hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin 4 ila 7 derece üzerine çıkacak.
Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor.
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra Doğu Anadolu'nun doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI :Hava sıcaklığının artarak ülke genelinde mevsim normallerinin 4 ila 7 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR :Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, öğleden sonra Orta Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. En Düşük (°C) En Yüksek (°C)
BURSA Az bulutlu ve açık 36
EDİRNE Az bulutlu ve açık 37
İSTANBUL Az bulutlu ve açık 33
SAKARYA Az bulutlu ve açık 38
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR Az bulutlu ve açık 32
İZMİR Az bulutlu ve açık 33
KÜTAHYA Az bulutlu ve açık 33
MANİSA Az bulutlu ve açık 36
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA Az bulutlu ve açık 36
ANTALYA Az bulutlu ve açık 33
BURDUR Az bulutlu ve açık 36
HATAY Az bulutlu ve açık 35
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA Az bulutlu ve açık 33
ÇANKIRI Az bulutlu ve açık 33
ESKİŞEHİR Az bulutlu ve açık 34
SİVAS Az bulutlu ve açık 33
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU Az bulutlu ve açık 35
DÜZCE Az bulutlu ve açık 36
SİNOP Az bulutlu ve açık 28
ZONGULDAK Az bulutlu ve açık 29
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğleden sonra Orta Karadeniz kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
AMASYA Az bulutlu ve açık 34
ÇORUM Az bulutlu ve açık 31
SAMSUN Az bulutlu ve açık 28
TRABZON Az bulutlu ve açık 29
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ARDAHAN Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu 25
ERZURUM Az bulutlu ve açık 27
KARS Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu 25
MALATYA Az bulutlu ve açık 34
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR Az bulutlu ve açık 37
GAZİANTEP Az bulutlu ve açık 36
MARDİN Az bulutlu ve açık 35
SİİRT Az bulutlu ve açık 37
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