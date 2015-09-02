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yurtta hava durumu 02.Eylül.2015

YURTTA HAVA DURUMU 02.EYLÜL.2015

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son tahminlere göre hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin 4 ila 7 derece üzerine çıkacak.

Tarih : 02 Eylül 2015, 09:50
Puan Ver : Yurtta Hava Durumu 02.Eylül.2015(5/10)8


Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor.



Az bulutlu ve açık, öğleden sonra Doğu Anadolu'nun doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



HAVA SICAKLIĞI :Hava sıcaklığının artarak ülke genelinde mevsim normallerinin 4 ila 7 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.



RÜZGAR :Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, öğleden sonra Orta Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.



MARMARA



Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. En Düşük (°C) En Yüksek (°C)



BURSA Az bulutlu ve açık 36

EDİRNE Az bulutlu ve açık 37

İSTANBUL Az bulutlu ve açık 33

SAKARYA Az bulutlu ve açık 38



EGE



Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



AFYONKARAHİSAR Az bulutlu ve açık 32

İZMİR Az bulutlu ve açık 33

KÜTAHYA Az bulutlu ve açık 33

MANİSA Az bulutlu ve açık 36



AKDENİZ



Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA Az bulutlu ve açık 36

ANTALYA Az bulutlu ve açık 33

BURDUR Az bulutlu ve açık 36

HATAY Az bulutlu ve açık 35



İÇ ANADOLU



Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



ANKARA Az bulutlu ve açık 33

ÇANKIRI Az bulutlu ve açık 33

ESKİŞEHİR Az bulutlu ve açık 34

SİVAS Az bulutlu ve açık 33



BATI KARADENİZ



Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



BOLU Az bulutlu ve açık 35

DÜZCE Az bulutlu ve açık 36

SİNOP Az bulutlu ve açık 28

ZONGULDAK Az bulutlu ve açık 29



ORTA ve DOĞU KARADENİZ



Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğleden sonra Orta Karadeniz kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.



AMASYA Az bulutlu ve açık 34

ÇORUM Az bulutlu ve açık 31

SAMSUN Az bulutlu ve açık 28

TRABZON Az bulutlu ve açık 29



DOĞU ANADOLU



Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



ARDAHAN Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu 25

ERZURUM Az bulutlu ve açık 27

KARS Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu 25

MALATYA Az bulutlu ve açık 34



GÜNEYDOĞU ANADOLU



Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



DİYARBAKIR Az bulutlu ve açık 37

GAZİANTEP Az bulutlu ve açık 36

MARDİN Az bulutlu ve açık 35

SİİRT Az bulutlu ve açık 37








Etiketler: Yurtta  Hava  Durumu    02Eylül2015    haber

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