

Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor.







Az bulutlu ve açık, öğleden sonra Doğu Anadolu'nun doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



HAVA SICAKLIĞI :Hava sıcaklığının artarak ülke genelinde mevsim normallerinin 4 ila 7 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.



RÜZGAR :Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, öğleden sonra Orta Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.



MARMARA



Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. En Düşük (°C) En Yüksek (°C)



BURSA Az bulutlu ve açık 36



EDİRNE Az bulutlu ve açık 37



İSTANBUL Az bulutlu ve açık 33



SAKARYA Az bulutlu ve açık 38



EGE



Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



AFYONKARAHİSAR Az bulutlu ve açık 32



İZMİR Az bulutlu ve açık 33



KÜTAHYA Az bulutlu ve açık 33



MANİSA Az bulutlu ve açık 36



AKDENİZ



Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA Az bulutlu ve açık 36



ANTALYA Az bulutlu ve açık 33



BURDUR Az bulutlu ve açık 36



HATAY Az bulutlu ve açık 35



İÇ ANADOLU



Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



ANKARA Az bulutlu ve açık 33



ÇANKIRI Az bulutlu ve açık 33



ESKİŞEHİR Az bulutlu ve açık 34



SİVAS Az bulutlu ve açık 33



BATI KARADENİZ



Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



BOLU Az bulutlu ve açık 35



DÜZCE Az bulutlu ve açık 36



SİNOP Az bulutlu ve açık 28



ZONGULDAK Az bulutlu ve açık 29



ORTA ve DOĞU KARADENİZ



Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğleden sonra Orta Karadeniz kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.



AMASYA Az bulutlu ve açık 34



ÇORUM Az bulutlu ve açık 31



SAMSUN Az bulutlu ve açık 28



TRABZON Az bulutlu ve açık 29



DOĞU ANADOLU



Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



ARDAHAN Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu 25



ERZURUM Az bulutlu ve açık 27



KARS Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu 25



MALATYA Az bulutlu ve açık 34



GÜNEYDOĞU ANADOLU



Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



DİYARBAKIR Az bulutlu ve açık 37



GAZİANTEP Az bulutlu ve açık 36



MARDİN Az bulutlu ve açık 35



SİİRT Az bulutlu ve açık 37