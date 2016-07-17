

Yurtdışından getirilen ilaçları artık Türk Eczacıları Birliği değil, Sosyal Güvenlik Kurumu temin edecek.



NTV'nin haberine göre; Yurtdışından gelen 50 ilaç için rusatlandırma süreci başlayacak. Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlık Uygulama Tebliğini değiştirdi. Tebliğdeki yenilikleri, kurum başkan yardımcısı Orhan Koç anlattı:



“Bugün itibariyle 700'e yakın ilacı biz yurtdışından getiriyoruz, bunlar Türkiye'de ruhsatsız ilaçlar. Özel siparişler ile TEB üzerinden getiriyoruz ve ilacın yüzde 7'si gibi ciddi bir bütçe harcıyoruz. Yurdıışı ilacı artık SGK getirecek bununla ilgili 2 merkez kurduk ve kargo hizmetleri ile hastanın ayağına götüreceğiz.”