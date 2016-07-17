YURTDIŞINDAN İLACI ARTIK SGK GETİRECEK !
Sosyal Güvenlik Kurumu, yurtdışından ilaç getirme yetkisini Türk Eczacıları Birliği'nden kendi üzerine aldı.
Yurtdışından getirilen ilaçları artık Türk Eczacıları Birliği değil, Sosyal Güvenlik Kurumu temin edecek.
NTV'nin haberine göre; Yurtdışından gelen 50 ilaç için rusatlandırma süreci başlayacak. Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlık Uygulama Tebliğini değiştirdi. Tebliğdeki yenilikleri, kurum başkan yardımcısı Orhan Koç anlattı:
“Bugün itibariyle 700'e yakın ilacı biz yurtdışından getiriyoruz, bunlar Türkiye'de ruhsatsız ilaçlar. Özel siparişler ile TEB üzerinden getiriyoruz ve ilacın yüzde 7'si gibi ciddi bir bütçe harcıyoruz. Yurdıışı ilacı artık SGK getirecek bununla ilgili 2 merkez kurduk ve kargo hizmetleri ile hastanın ayağına götüreceğiz.”
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar