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yurtdışı çıkışlarda biyometrik kontrol uygulaması durduruldu

YURTDIŞI ÇIKIŞLARDA BİYOMETRİK KONTROL UYGULAMASI DURDURULDU

ATATÜRK Havalimanı'nda yaklaşık 1,5 yıl önce uygulanmaya başlanan parmak iziyle pasaport kontrolü (biyometrik kontrol), bu sabahtan itibaren yurtdışı çıkışlarda durduruldu, yurtdışından gelişlerde ise sürüyor.

Tarih : 21 Temmuz 2016, 11:14
Puan Ver : Yurtdışı Çıkışlarda Biyometrik Kontrol Uygulaması Durduruldu(10/10)10


Yetkililer, daha önce pasaport bilgileri Emniyet Müdürlüğü'nde kayıtlı olan ve bu sistemden parmak izi kontrolu ve pasaportunu cihaza okutarak geçen yaklaşık 5 bin kişinin, ikinci bir emre kadar bu bankoları kullanamayacağı bildirildi. Bu kişilerin yapacakları seyahatlerde normal pasaport kontrolünden geçecekleri açıklandı.



Yetkililer yaşanan darbe teşebbüsü nedeniyle gri ve yeşil pasaportlarda başlatılan kısıtlamalı uygulama sonrası biyometrik kontrolün yurt dışına çıkışlarda ikinci bir emre kadar durdurulduğu, yurt dışından gelişlerde devam ettiğini belirttiler.



Dünyada birçok ülke tarafından kullanılan parmak izi ile 15 saniyede pasaport kontrolünün yapıldığı 'biyometrik otomatik geçiş sistemi' deneme amaçlı olarak 22 Ocak 2015'de  Atatürk Havalimanı'nda başlamıştı.








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