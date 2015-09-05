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Yurt kayıtları e-devlet üzerinden yapılacak

YURT KAYITLARI E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu e-kayıt sistemi, bu dönem tüm yurtlarda uygulanıyor.

Tarih : 05 Eylül 2015, 18:28
Puan Ver : Yurt Kayıtları E-Devlet Üzerinden Yapılacak(5/10)3


Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu e-kayıt sistemi, bu dönem tüm yurtlarda uygulanıyor.



Bu kapsamda, 4 Eylül 2015 tarihinden itibaren 11 Eylül 'e kadar YURTKUR'a bağlı yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrenciler "www.turkiye.gov.tr" internet sitesi üzerinden kayıtlarını yapabilecek.








Etiketler: Yurt  Kayıtları  E-Devlet  Üzerinden  Yapılacak    haber

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