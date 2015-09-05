YURT KAYITLARI E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu e-kayıt sistemi, bu dönem tüm yurtlarda uygulanıyor.
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu e-kayıt sistemi, bu dönem tüm yurtlarda uygulanıyor.
Bu kapsamda, 4 Eylül 2015 tarihinden itibaren 11 Eylül 'e kadar YURTKUR'a bağlı yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrenciler "www.turkiye.gov.tr" internet sitesi üzerinden kayıtlarını yapabilecek.
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