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yurt genelinde sıcaklıklar artıyor

YURT GENELİNDE SICAKLIKLAR ARTIYOR

Meteorolojiden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığı ülke genelinde 5 dereceye kadar artacak. Ülkenin büyük bölümünde yağış bekleniyor.

Tarih : 06 Ocak 2016, 10:39
Puan Ver : Yurt Genelinde Sıcaklıklar Artıyor(8/10)8


Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin büyük bir bölümünün yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kahramanmaraş ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.



HAVA SICAKLIĞI :Ülkemiz genelinde 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.



RÜZGAR :Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, zamanla Marmara ve Ege'de kuvvetli (30-60 km/s), Kuzey Ege kıyılarında fırtına (50-70 km/s) şeklinde esmesi bekleniyor.








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