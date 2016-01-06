

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin büyük bir bölümünün yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kahramanmaraş ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.







HAVA SICAKLIĞI :Ülkemiz genelinde 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.







RÜZGAR :Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, zamanla Marmara ve Ege'de kuvvetli (30-60 km/s), Kuzey Ege kıyılarında fırtına (50-70 km/s) şeklinde esmesi bekleniyor.