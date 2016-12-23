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yurt dışından getirilen cep telefonuna yeni ücret

YURT DIŞINDAN GETİRİLEN CEP TELEFONUNA YENİ ÜCRET

Ücretler, bir defaya mahsus olarak alınacak

Tarih : 23 Aralık 2016, 15:13
Puan Ver : Yurt Dışından Getirilen Cep Telefonuna Yeni Ücret(8/10)9


Yurt dışından getirilen televizyonlar için alınan bandrol ücretlerine zam yapıldı. Ayrıca telefon, bilgisayar ve tabletlere de bandrol ücreti konuldu. Buna göre cep telefonlarndan 10, bilgisayar ve tabletlerden ise 20 Euro bandrol ücreti alınacak.



Bakanlar Kurulu tarafından alınan karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Kararla, daha önce televizyonlar için alınan bandrol ücretinin, cep telefonu, bilgisayar ve tabletler için de alınması öngörülüyor. 



Buna göre, cep telefonlarından 10 euro, bilgisayar ve tabletlerden 20 euro bandrol ücreti alınacak. 



Televizyonlar için alınan bandrol ücreti de artırıldı. 



51 ekrana kadar olan televizyonlardan alınan ücret 5 eurodan 10 euroya,  



51-67 ekran arası televizyonlardan alınan ücret 8 eurodan 16 euroya,



67-85 ekran televizyonlardan alınan ücret 10 eurodan 22 euroya,



85-116 ekran televizyonlardan alınan ücret 12 eurodan 34 euroya,



116-148 ekran arası televizyonlardan alınan ücret  15 eurodan 40 euroya yükseltildi. 



Radyolardan alınan ücretlerde bir değişiklik yapılmadı. 



Ücretler, bir defaya mahsus olarak alınacak.



 



kaynak:t24








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