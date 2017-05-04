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yurt dışından alınıyordu, artık dünyaya satılacak

YURT DIŞINDAN ALINIYORDU, ARTIK DÜNYAYA SATILACAK

Türk savunma sanayisi ürünü esnek mermi yolu, kendini ispatlamasının ardından genişleyen ürün ailesi ve rekabet gücüyle yurt dışı pazarlara açılmaya hazırlanıyor.

Tarih : 04 Mayıs 2017, 14:25
Puan Ver : Yurt Dışından Alınıyordu, Artık Dünyaya Satılacak(6/10)7


Türk savunma sanayisinin yerlileştirme  ve millileştirme projelerinden biri olarak ortaya çıkan esnek mermi yolu, kendini  ispatlamasının ardından genişleyen ürün ailesi ve rekabet gücüyle yurt dışı  pazarlara açılmaya hazırlanıyor.



 Ar-Ge çalışmalarını ODTÜ Teknokent'te sürdüren mühendislik şirketi  ANOVA, savunma ve havacılık sanayisindeki yerlileştirme ve millileştirme  projelerinin ilk ürünü esnek mermi yolu ailesinin son üyesi olan 7,62x51  milimetre kalibre esnek mermi yolunun üretimini de başarıyla tamamladı.



Geçen ay içerisinde yapılan atışlı testleri başarı ile geçen firma,  böylelikle 7,62 milimetreden 40 milimetreye kadar 8 farklı kalibreyi kapsayan  esnek mermi yolu ürün ailesini tamamlamış oldu.



ANOVA'nın, 7,62x51 milimetre de dahil olmak üzere esnek mermi yolu  ürün ailesinin tüm üyeleri, 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF  2017) sergilenecek.



İLK ÜRÜNÜ TASARLADI  VE ÜRETTİ



Esnek mermi yolu, mermiyi mermi kutusundan alıp, silahın ağzına kadar  taşıyan bir mekanizma olarak kullanılıyor. Kullanılan silahın konfigürasyonuna  göre, farklı kalibrelerdeki mermiler için esnek mermi yoluna ihtiyaç duyuluyor. Üründeki sürtünme ve takılma gibi bir durum, doğrudan silahın  performansına yansıyor. Bu nedenle esnek mermi yolu oldukça hassas ve kritik bir  unsur olarak öne çıkıyor.



Tamamıyla yurt dışından tedarik edilen ve zaman zaman ihraç lisansları  konusunda sorunlar yaşanan esnek mermi yollarının tasarımına yönelik çalışmalar,  2012'de 12,7x99 milimetre kalibre mühimmat için başladı. Aselsan Savunma Sistem  Teknolojileri (SST) Sektör Başkanlığı Mekanik Tasarım Müdürlüğü ile beraber  hareket eden ANOVA, yaklaşık 1 senelik bir çalışma sonucunda, ilk ürünü tasarladı  ve üretti.



Devam eden süreçte, gerek TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek  Programları Başkanlığı desteği gerekse ANOVA'nın kendi imkanları ile yaptığı  yatırımlar sonucu, tek kalibre ile başlayan bu çalışma, NATO ve Rus  mühimmatlarına uygun olarak, 8 farklı kalibreyi de içine alacak bir ürün ailesine  dönüştü.



Ürün ailesindeki 5 kalibre (7,62, 12,7, 25, 30 ve 40 milimetre) NATO  mühimmatlarına uygun olarak tasarlandı ve üretildi. Aileyi tamamlayan 7,62x54,  12,7x108 ve 14,5x114 milimetre kalibrelik ürünler ise Rus mühimmatlarına göre  tasarlandı.



Ortak özelliklere sahip ilk 6 üründen farklı olarak 7,62x51 ve 40  milimetrelik esnek mermi yollarında, alüminyum gövde yerine, daha hafif ve  maliyet etkin olan kompozit gövde kullanıldı. İlerleyen dönemde, daha önce  tasarlanan ve üretilen kalibreler için de kompozit gözde kullanılması  planlanıyor.



 



kaynak:milliyet








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