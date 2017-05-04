

Türk savunma sanayisinin yerlileştirme ve millileştirme projelerinden biri olarak ortaya çıkan esnek mermi yolu, kendini ispatlamasının ardından genişleyen ürün ailesi ve rekabet gücüyle yurt dışı pazarlara açılmaya hazırlanıyor.







Ar-Ge çalışmalarını ODTÜ Teknokent'te sürdüren mühendislik şirketi ANOVA, savunma ve havacılık sanayisindeki yerlileştirme ve millileştirme projelerinin ilk ürünü esnek mermi yolu ailesinin son üyesi olan 7,62x51 milimetre kalibre esnek mermi yolunun üretimini de başarıyla tamamladı.







Geçen ay içerisinde yapılan atışlı testleri başarı ile geçen firma, böylelikle 7,62 milimetreden 40 milimetreye kadar 8 farklı kalibreyi kapsayan esnek mermi yolu ürün ailesini tamamlamış oldu.







ANOVA'nın, 7,62x51 milimetre de dahil olmak üzere esnek mermi yolu ürün ailesinin tüm üyeleri, 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2017) sergilenecek.







İLK ÜRÜNÜ TASARLADI VE ÜRETTİ







Esnek mermi yolu, mermiyi mermi kutusundan alıp, silahın ağzına kadar taşıyan bir mekanizma olarak kullanılıyor. Kullanılan silahın konfigürasyonuna göre, farklı kalibrelerdeki mermiler için esnek mermi yoluna ihtiyaç duyuluyor. Üründeki sürtünme ve takılma gibi bir durum, doğrudan silahın performansına yansıyor. Bu nedenle esnek mermi yolu oldukça hassas ve kritik bir unsur olarak öne çıkıyor.







Tamamıyla yurt dışından tedarik edilen ve zaman zaman ihraç lisansları konusunda sorunlar yaşanan esnek mermi yollarının tasarımına yönelik çalışmalar, 2012'de 12,7x99 milimetre kalibre mühimmat için başladı. Aselsan Savunma Sistem Teknolojileri (SST) Sektör Başkanlığı Mekanik Tasarım Müdürlüğü ile beraber hareket eden ANOVA, yaklaşık 1 senelik bir çalışma sonucunda, ilk ürünü tasarladı ve üretti.







Devam eden süreçte, gerek TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı desteği gerekse ANOVA'nın kendi imkanları ile yaptığı yatırımlar sonucu, tek kalibre ile başlayan bu çalışma, NATO ve Rus mühimmatlarına uygun olarak, 8 farklı kalibreyi de içine alacak bir ürün ailesine dönüştü.







Ürün ailesindeki 5 kalibre (7,62, 12,7, 25, 30 ve 40 milimetre) NATO mühimmatlarına uygun olarak tasarlandı ve üretildi. Aileyi tamamlayan 7,62x54, 12,7x108 ve 14,5x114 milimetre kalibrelik ürünler ise Rus mühimmatlarına göre tasarlandı.







Ortak özelliklere sahip ilk 6 üründen farklı olarak 7,62x51 ve 40 milimetrelik esnek mermi yollarında, alüminyum gövde yerine, daha hafif ve maliyet etkin olan kompozit gövde kullanıldı. İlerleyen dönemde, daha önce tasarlanan ve üretilen kalibreler için de kompozit gözde kullanılması planlanıyor.







kaynak:milliyet