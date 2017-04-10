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yurt dışında oy verme işlemi tamamlandı

YURT DIŞINDA OY VERME İŞLEMİ TAMAMLANDI

Yurt dışında anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında oy verme işlemleri tamamlandı.

Tarih : 10 Nisan 2017, 09:51
Puan Ver : Yurt Dışında Oy Verme İşlemi Tamamlandı(10/10)9


KANADA'DA OYLAR KULLANILDI



Kanada'da genelinde yaşayan 24 bin 767 Türk vatandaşı için Ottawa, Toronto, Montreal ve Vancouver'da 14 sandık kuruldu.



Yaklaşık bir ay önce açılmasına rağmen Türkiye'nin Montreal Başkonsolosluğu, yoğun çalışmalar sonucu referandum için hazır hale getirildi.



Türkiye'nin Kanada'daki bir diğer yeni diplomatik misyonu Vancouver Başkonsolosluğu da ilk kez bu referandumda sandık kurdu.



Türkiye'nin Vancouver Başkonsolosu Anıl Bora İnan yaptığı açıklamada, "Görev bölgemize giren ve bize bin 400 ila bin 600 kilometre uzaklıktaki Alberta ve şehirlerinden bile vatandaşlarımız geldi. Daha önce Toronto'ya gitmek zorunda kalan vatandaşlarımız, oylarını kullanırken devletimize de bu hizmet için teşekkür ettiler. Yurt dışı tek seçim bölgesi olduğu için, sadece Kanada'daki vatandaşlarımıza değil, ABD'den gelenlere de hizmet verdik. Sınırın öte tarafından Seattle'dan gelip oy kullananlar da oldu.' dedi.



İnan, "En uç nokta olan Kanada'nın Vancouver ve ABD'nin Los Angeles kentleri, en son oyların kullanıldığı merkezler oldu. Bu iki kentte yerel saatle 21.00'de, TSİ 07.00'de kapanan sandıklarla tüm yurt dışı oy kullanımı da sona erdi." diye konuştu.



Öte yandan Kanada genelinde kayıtlı 24 bin 767 seçmenden 11 bin 729'u oy kullandı. Kanada'da referandum oylamasına katılım oranı yüzde 48 oldu.



Kanada genelinden 11 bin 729 oyun 6 bin 590'ı Toronto, 2 bin 811'i Montreal, bin 553'ü Vancouver ve geri kalan 775'i de Ottawa'daki sandıklarda kullanıldı.



 



kaynak:sabah








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