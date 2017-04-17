YURT DIŞINDA EN YÜKSEK EVET ORANI O ÜLKEDE
Lübnan'da referanduma katılım oranı yüzde 27 olarak gerçekleşti. Kayıtlı 4 bin 224 seçmenden bin 142'si oy kullandı.
Resmi olmayan sonuçlara göre 69 "hayır" ve 15 geçersiz Oyun kullanıldığı Lübnan, yüzde 93,88'e denk gelen bin 58 "evet" oyu ile yurt dışı temsilciliklerde en yüksek oranda "evet" oyunun çıktığı ülke oldu.
Sonuçlar Lübnan'da kutlandı
Halk oylamasının sonucunu Lübnan'daki Türk vatandaşları sevinçle karşıladı. Beyrut'ta ellerinde Türk bayraklarıyla bir kafede toplanan vatandaşlar daha sonra konvoy oluşturarak başkent sokaklarında gezdi.
kaynak:milliyet
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