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YURT DIŞINDA EN YÜKSEK EVET ORANI O ÜLKEDE


YURT DIŞINDA EN YÜKSEK EVET ORANI O ÜLKEDE
Tarih : 17 Nisan 2017, 10:46
Puan Ver : Yurt Dışında En Yüksek Evet Oranı O Ülkede(5/10)3


Lübnan'da referanduma katılım oranı yüzde 27 olarak gerçekleşti.  Kayıtlı 4 bin 224 seçmenden bin 142'si oy kullandı.



Resmi olmayan sonuçlara göre 69 "hayır" ve 15 geçersiz Oyun  kullanıldığı Lübnan, yüzde 93,88'e denk gelen bin 58 "evet" oyu ile yurt dışı  temsilciliklerde en yüksek oranda "evet" oyunun çıktığı ülke oldu.



Sonuçlar Lübnan'da kutlandı



Halk oylamasının sonucunu Lübnan'daki Türk vatandaşları sevinçle  karşıladı. Beyrut'ta ellerinde Türk bayraklarıyla bir kafede toplanan vatandaşlar  daha sonra konvoy oluşturarak başkent sokaklarında gezdi.



 



kaynak:milliyet








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