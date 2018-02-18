Dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı olan Turquality'de yapılan değişikliklere göre, franchising sistemi ile yurt dışında açılan mağazalara yüzde 50 kira desteği verilecek.

Türk ürünlerinin dünyaya daha kolay açılarak markalaşabilmesi için önemli bir adım atıldı. Dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı olan Turquality'de yapılan değişikliklere göre, franchising sistemi ile yurtdışında açılan mağazalara yüzde 50 kira desteği verilecek. 2 yıl sürecek destek, mağaza başına yıllık azami 800 bin lira olacak.

EN ÇOK 400 BİN LİRA

Gazete Habertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre mağaza başına kurulum ya da dekorasyon harcamaları ve konsept mimari çalışmalarının da yarısı karşılanacak. Tek seferlik sağlanacak desteğin miktarı ise azami 400 bin lira olacak. Desteklerden en fazla 100 mağaza yararlanacak.

BAŞVURU DETAYLARI

Destekten yararlanmak isteyen şirketlerin, başvuru formu ve ekindeki belgelerle doğrudan Ekonomi Bakanlığı'na başvurması gerekiyor. Yurtiçi tescili aynı şirket üzerine olan en fazla 2 marka destek kapsamına alınabilecek. Turquality sertifikasını bakanlıktan izin almadan kullananlar hakkında yasal işlem yapılacak.

Kaynak: haberinburada