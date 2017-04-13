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yurt dışı oylar sayım için hazırlanıyor

YURT DIŞI OYLAR SAYIM İÇİN HAZIRLANIYOR

Yurt dışından diplomatik kuryelerle getirilen 3 bin 210 ağzı mühürlü torbadaki 1 milyon 326 bin 70 oy pusulası, 903 şeffaf oy sandığına ayrı ayrı yerleştirilerek 16 Nisan'da yapılacak sayım için hazırlanıyor.

Tarih : 13 Nisan 2017, 12:15
Puan Ver : Yurt Dışı Oylar Sayım İçin Hazırlanıyor(9/10)6


Yurt dışından diplomatik kuryelerle getirilen, ağzı mühürlü torbalardaki 1 milyon 326 bin 70 oy pusulasının, 16 Nisan'daki oy verme işleminin sona ermesinin ardından yapılacak sayıma hazır olması için 903 şeffaf oy sandığına ayrı ayrı yerleştirilmesine başlandı.



Yüksek Seçim Kurulunun planlaması dahilinde, Türk Hava Yolları tarafından Ankara'ya getirilen 57 ülke 120 temsilcilikte kullanılan yurt dışı oy pusulalarının yer aldığı 728 diplomatik torba, Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium Fuar ve Kongre Merkezinde 16 Nisan için hazırlanıyor.



Yurt dışından diplomatik kuryelerle getirilen 3 bin 210 ağzı mühürlü torbada yer alan 1 milyon 326 bin 70 oy pusulası, sayıma hazır olması için 903 şeffaf oy sandığına ayrı ayrı yerleştiriliyor.



 



kaynak:sabah








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