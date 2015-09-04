

Hammaddesi yurt dışından getirilen ilaçlara zam kapıda... İlaçların fiyatnın belirlenmesinde kullanılan euro katsayısı 2.00 TL seviyesinden 2.07 seviyesine yükseldi. İlaç şirketleri durumu yargıya taşıdı.







Türkiye'de geçen yıl 14.6 milyar lira büyüklüğe ulaşan ilaç sektöründe, ilaç fiyatlarının belirlenmesinde esas alınacak euro kurunun bugünden geçerli olmak üzere 2.07 lira olarak uygulanması şirketlerde kur zararına yol açacak.







Sektör temsilcileri, mevcut 3.3 liralık kur seviyesinden ithal edilecek hammaddeyle üretilecek ilacın 2.07 liralık kur üzerinden satılmasının şirketlerde onlarca milyon lira kur zararına neden olacağını belirtirken;



kâr marjlarının düşme tehlikesi karşısında Türk Eczacıları Birliği de ilgili kararnamenin bazı maddelerin iptali için konuyu yargıya taşıdı.